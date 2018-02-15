Instapage стал первой платформой для создания лендингов на базе AMP

Сервис для создания целевых страниц Instapage объявил , что стал первой платформой, предлагающей в качестве одного из доступных вариантов AMP.

В компании рассказали, что работа над новым форматом – мобильными лендингами с ускоренной загрузкой – велась в сотрудничестве с Google .

Вице-президент по продукту Instapage Оливер Армстронг (Oliver Armstrong) отметил, что на данный момент AMP предлагается только для мобильных страниц, но в будущем компания планирует применить эту технологию и на декстопах.

Для ускорения загрузки AMP устраняет использование стороннего JavaScript и применяет другие ограничения, в том числе на стили CSS.

По словам Армстронга, AMP-лендинги не будут поддерживать пользовательские JavaScript-компоненты, такие как специальные виджеты. JavaScript также нельзя будет добавить в хедер страницы. Несмотря на эти ограничения, в Instapage заверили, что AMP-страница должна выглядеть похожей на обычную посадочную страницу. Формы и большинство стилей разрешены.

AMP-страницы также будут поддерживать аналитические инструменты Google и практически все показатели, предоставляемые Instapage.

Согласно данным Instapage, каждая секунда задержки в загрузке страницы повышает показатель отказов примерно на 20%. Добавление поддержки Google AMP призвано предотвратить эту проблему.

Напомним, что Google представил целевые страницы в формате AMP в августе 2016 года. В сентябре поддержку таких страниц добавил Google AdWords.