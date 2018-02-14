В украинском Apple Music появилась студенческая подписка. Как ее оформить и сэкономить 50%
12 февраля Apple расширила действие предложения об оформлении студенческих подписок на стриминг-сервис Apple Music. Теперь оно
Как получить студенческую подписку?
Если вы впервые собираетесь подписаться на Apple Music, то после открытия приложения Music появится окно с вариантами. Среди них будет и «Для учащихся» — пометка сообщит, что потребуется подтверждение.
Процесс выбора подписки
Apple потребует от вас выбрать страну обучения и университет. Затем потребуется ввести и подтвердить индивидуальный адрес корпоративной почты (обычно с доменным именем вида @edu.ua). В большинстве университетов студенты получают их от местного IT-департамента. На этот адрес придет сообщение от международного партнера Apple, сервиса Unidays. Достаточно кликнуть на ссылку внутри письма и вас перенаправит в приложение с уведомлением об успешном оформлении подписки.
Пример письма от Unidays
Учтите, что воспользоваться предложением можно даже с иностранным Apple ID. Если у вас, например, американский аккаунт, то при регистрации студенческой подписки достаточно будет сменить страну обучения и повторить все остальные шаги. Apple будет считать это обучением за границей, а вы сможете платить $5/мес вместо стандартных для США $10/мес.
Чтобы удостовериться, какая именно подписка у вас, или сменить существующую выполните следующие действия (для iOS-устройств):
- Откройте «Настройки».
- Выберите пункт «iTunes & App Store».
- Кликните на верхний баннер с Apple ID.
- Выберите опцию «Посмотреть Apple ID».
- Зайдите в раздел «Подписки».
- В списке активных подписок должна отображаться Apple Music.
- По клику на иконку вы увидите срок действия и тариф подписки, а также возможность оформления и отмены.
Кроме того, сайте техподдержки Apple
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