В украинском Apple Music появилась студенческая подписка. Как ее оформить и сэкономить 50%

12 февраля Apple расширила действие предложения об оформлении студенческих подписок на стриминг-сервис Apple Music. Теперь оно действует в 82 двух странах по всему миру, в том числе и в Украине. Студенты могут получить скидку 50% на подписку. В случае регистрации украинского Apple ID, дисконтная абонплата составит $2,5/месяц против стандартного тарифа в $5/месяц. Льготная цена будет сохраняться на протяжении 48 месяцев, то есть четырех учебных лет — стандартного срока получения степени бакалавра. , пишут AIN.UA

Как получить студенческую подписку?

Если вы впервые собираетесь подписаться на Apple Music, то после открытия приложения Music появится окно с вариантами. Среди них будет и «Для учащихся» — пометка сообщит, что потребуется подтверждение.

Процесс выбора подписки

Apple потребует от вас выбрать страну обучения и университет. Затем потребуется ввести и подтвердить индивидуальный адрес корпоративной почты (обычно с доменным именем вида @edu.ua). В большинстве университетов студенты получают их от местного IT-департамента. На этот адрес придет сообщение от международного партнера Apple , сервиса Unidays. Достаточно кликнуть на ссылку внутри письма и вас перенаправит в приложение с уведомлением об успешном оформлении подписки.

Пример письма от Unidays

Учтите, что воспользоваться предложением можно даже с иностранным Apple ID. Если у вас, например, американский аккаунт, то при регистрации студенческой подписки достаточно будет сменить страну обучения и повторить все остальные шаги. Apple будет считать это обучением за границей, а вы сможете платить $5/мес вместо стандартных для США $10/мес.

Чтобы удостовериться, какая именно подписка у вас, или сменить существующую выполните следующие действия (для iOS-устройств):

Откройте «Настройки».

Выберите пункт « iTunes & App Store».

& App Store». Кликните на верхний баннер с Apple ID.

ID. Выберите опцию «Посмотреть Apple ID».

ID». Зайдите в раздел «Подписки».

В списке активных подписок должна отображаться Apple Music.

Music. По клику на иконку вы увидите срок действия и тариф подписки, а также возможность оформления и отмены.