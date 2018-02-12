Украинский Jooble занял 2 место по трафику в мире среди сайтов по поиску работы (данные SimilarWeb)
Украинский сервис по поиску работы Jooble вышел на второе место по популярности в категории Jobs and Employment в мире
Он вспомнил, как в 2006 году они только запускали этот бизнес, несмотря на коррупцию, налоги, неработающую судебную систему в Украине. Сейчас, по его словам, около 270 миллионов людей в 66 странах мира используют сервисы Jooble, чтобы найти работу.
«270 миллионов… Если собрать всех этих людей в одном месте то получилась бы страна JoobleLand, 4-ая по населению в мире (после Китая, Индии, США). У наших менеджеров нет MBA, а большинство сотрудников закончили КПИ и Шевченко, а не MIT и Stanford. Мы не получали миллионные инвестиции под красивый бизнес-план. Мы работали», — пишет он.
Ранее мы рассказывали историю создания сервиса, в частности то, как Jooble продвигали за рубежом с первых дней существования сайта. Его основали Роман Прокофьев и Евгений Собакарев в 2006 году — будущие партнеры сидели за одной партой в физико-техническом лицее в Херсоне, вместе ездили на олимпиады по информатике, математике, физике. Идея сервиса поиска по резюме и вакансиям появилась, когда Роман пробовал заниматься подбором редких специалистов в рамках первого своего проекта — Teamsoft.
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12.02.2018 19:47