«Антикоррупционный штаб» разработал чат-бота, который помогает заполнить э-декларации
Общественная организация «Антикоррупционный штаб»
В процессе анализа более 1 500 деклараций, поданных украинскими гражданами в прошлом году, «Антикоррупицонный штаб» обнаружил множество ошибок. Чаще всего декларанты не указывали объекты недвижимости, где фактически проживают, зато записывали в декларацию телевизоры и холодильники, стоимость которых ниже пороговой.
«Мы допускаем, что декларанты без умысла допустили эти ошибки, поскольку им не хватало объяснений. Поэтому мы включили в основу бота пошаговую инструкцию по заполнению э-деклараций и целый ряд лайфхаков вроде использования реестров, где можно найти нужную информацию для заполнения документов», — объяснили создатели бота Тараса.
Бота создали на платформе
Пока бот доступен в мессенджерах Facebook Messenger и Telegram, но в ближайшее время разработчики планируют запустить его и для Viber. В случае изменений в законодательство, Тарас предупредит об этом пользователей. Создатели бота также сообщили, что несмотря на подробность инструкций, они носят рекомендательный характер и в сложных ситуациях стоит обращаться за разъяснениями в НАЗК.
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07.02.2018 15:38