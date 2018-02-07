«Антикоррупционный штаб» разработал чат-бота, который помогает заполнить э-декларации

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» разработал чат-бота по имени Держслужбовець Тарас для Facebook Messenger и Telegram, который помогает в заполнении электронных деклараций. Он дает подробные пошаговые инструкции по декларированию, кампания которого стартовала с нового года. Разработку финансировала «Антикоррупционная инициатива ЕС» (EUACI) и общественная организация «Центр демократии и верховенства права», пишут AIN.UA.

В процессе анализа более 1 500 деклараций, поданных украинскими гражданами в прошлом году, «Антикоррупицонный штаб» обнаружил множество ошибок. Чаще всего декларанты не указывали объекты недвижимости, где фактически проживают, зато записывали в декларацию телевизоры и холодильники, стоимость которых ниже пороговой.

«Мы допускаем, что декларанты без умысла допустили эти ошибки, поскольку им не хватало объяснений. Поэтому мы включили в основу бота пошаговую инструкцию по заполнению э-деклараций и целый ряд лайфхаков вроде использования реестров, где можно найти нужную информацию для заполнения документов», — объяснили создатели бота Тараса.

«Антикоррупционный штаб» разработал чат-бота, который помогает заполнить э-декларации

Бота создали на платформе PipeBot, разработанной компанией Андрея Хорсева. Общение с Тарасом происходит с помощью кнопок по заготовленным сценариям. Сперва он позволяет определиться, нужно ли пользователю заполнять э-декларацию. Затем бот дает подробные разъяснения по каждому из разделов декларации, указывая, какие именно данные нужно вносить и есть ли в этом необходимость. На случай, если у декларанта нет данных по земельному участку, автомобилю или суммарным доходам, Тарас дает ссылки на госреестры, где можно получить нужную информацию.

Пока бот доступен в мессенджерах Facebook Messenger и Telegram, но в ближайшее время разработчики планируют запустить его и для Viber. В случае изменений в законодательство, Тарас предупредит об этом пользователей. Создатели бота также сообщили, что несмотря на подробность инструкций, они носят рекомендательный характер и в сложных ситуациях стоит обращаться за разъяснениями в НАЗК.

Кампания по декларированию доходов за 2017 год стартовала в начале января. ФЛП на упрощенной системе налогообложения необходимо подать декларации до 9 февраля 2018 года. Для граждан, которые обязаны подавать декларацию согласно Налогового кодекса (бот подскажет категории, которые подпадают под эти условия), последний срок подачи деклараций — 1 мая 2018 года.


Павел Красномовец, AIN


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