В правительстве обеспокоены эмиграцией майнеров: доля Украины сократилась с 60% до 3%

В ходе встречи министра экономразвития и торговли Степана Кубива с представителями украинского IT-рынка на рассмотрении оказался вопрос об оттоке майнеров из страны. Об этом сообщает Interfax. Главы парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александра Данченко подчеркнул, что доля Украины в мировом майнинге за несколько лет сократилась в 20 раз. Всему виной — давление на майнеров со стороны правоохранительных органов. , пишут AIN.UA

До Революции Достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга, сейчас, после давления силовых структур, эта доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюты, так как майнинг — это вычисления.

Давление правоохранительных органов по мнению Данченко является основной причиной эмиграции украинских майнеров:

Тогда как Канада создает оптимальные для майнинга условия, наши ребята едут туда и инвестируют туда деньги.

Ошибки здесь нет: редакция AIN.UA обратилась к Александру Данченко, и он подтвердил, что озвученные цифры верны, сославшись на «собственные источники».

«Данные верны и оцениваются по 2014 году. Мы были одними из лидеров, но потом многие майнеры уехали в РоSSию, Беларусь, дальнее зарубежье, кого-то обвиняли в сепаратизме. Майнинга было немного и он был разным, мы сосредоточили у себя в стране большие ресурсы. Официально опубликованной статистики на этот счет нет, потому что о майнинге тогда знали немногие. Я могу ошибаться на 10-15%, но данные правдивы и получены из наших внутренних источников», — заверил Данченко.

Данченко предложил разделить майнинг и криптовалюты, так как «майнинг — это вычисления». Министр экономразвития и торговли сообщил о возможности решить проблему в рамках разработки соответствующего законопроекта.


Михаил Сапитон, AIN


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