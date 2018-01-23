В 2018 году у биткоина может появиться до 50 форков

В 2018 году мир может увидеть до 50 новых криптовалют на базе биткоина (форки). Об этом рассказал в комментарии Bloomberg топ-менеджер компании Autonomous Research Лекс Соколин. Основная цель подобных проектов в быстром наборе капитализации благодаря «родству» со знакомой всему миру криптовалютой. За 2017 год появились 19 форков, пишут AIN.UA .

Bloomberg также отмечает, что даже 50 новых форков в 2018 году — скромная оценка. С запуском проектов вроде сайта Forkgen каждый начинающий программист способен выпускать собственные цифровые деньги. Иллюстрируя эту тенденцию, хедж-фонд менеджер Ари Паул предсказал, что более 10% стоимость Bitcoin и Bitcoin Cash вскоре отнимут новые валюты.

В то же время CEO биткоин-кошелька Coinomi усмотрел в этом спекулятивные намерения:

К сожалению, большинство форк-проектов, которые мы видим сегодня — просто попытки нажиться. Оглядываясь назад спустя несколько лет мы, возможно, поймем, что они были просто мутациями, которые взрастили слепые от огромного роста цен инвесторы, а вовсе не честными попытками сделать вклад в экосистему блокчейна.

Паул также предсказывает, что выпуск новых коинов может вытеснить по популярности ICO – даже несмотря на то, что в 2017 году объем этого рынка составил $3,7 млрд. В странах, где ICO вообще запрещены (вроде Китая), у форков есть перспектива стать новым источником финансирования для стартапов. Самым успешным форком по-прежнему остается Bitcoin Cash, запущенный в августе прошлого года. Сейчас его капитализация достигла $28 млрд.

Bloomberg упоминает еще две особенности, влияющие на популярность форков: они приносят хорошие прибыли разработчикам и не так сложны для майнинга. Те форки, которые поддерживают майнинг на видеокартах открывают доступ к добыче виртуальной валюты почти каждому обладателю компьютера. Правда, это не всегда заканчивается финансовым успехом — запущенный в декабре форк SegWit2x привлек около 10 000 майнеров, но с тех пор потерял уже 90% стоимости.

Ранее на AIN.UA вышел материал о том, сколько биткоинов задекларировали украинские чиновники в 2017 году.