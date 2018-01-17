BitConnect прекратил кредитование и закрывает биржу. Курс BCC упал на 93% за сутки

Сервис BitConnect прекратил свою деятельность из-за требований регуляторов штатов Техас и Северная Каролина, сообщает Bloomberg. Проект предоставлял услуги майнинга, депозиты и кредиты в криптовалюте. Также BitConnect предлагал инвестировать в алгоритм, который якобы зарабатывал на финансовом рынке 1% в день без каких-либо усилий, пишут AIN.UA.

На своем сайте сервис BitConnect заявил, что с 17 января прекращает предоставление услуг по кредитованию и обмену, а с 22 января прекратит свою работу и биржевая платформа проекта.

«Мы закрываем программу кредитования и биржу. Сайт BitConnect.co продолжит оказывать услуги в качестве кошелька, а также станет платформой для новостей и образовательных материалов», — говорится в сообщении компании.

BitConnect обвинили в незаконной деятельности, а именно распространении незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов. Департамент ценных бумаг штата Техас и секретарь отдела государственных ценных бумаг штата Северная Каролина утверждают, что компания BitConnect не зарегистрирована для продажи ценных бумаг в этих штатах, но предлагает людям получать проценты по их цифровому балансу монет путем кредитования или инвестирования капитала.

Компания приняла решение прекратить деятельность после второго предупреждения регуляторов — в начале января Департаменты ценных бумаг штатов Северная Каролина и Техас направляли письма с приказами остановить работу в течение 30 дней. Вторая попытка регуляторов 9 января стала решающей — в письме объявлялось о наложении временного запрета на деятельность компании, который в случае игнорирования стал бы постоянным.

Основатели компании BitConnect также винят в крахе проекта СМИ и известных криптоэнтузиастов. В частности, создателя Ethereum Виталика Бутерина, который еще в начале декабря обвинил BitConnect в ложных обещаниях:

«Их официальные видео обещают прибыль 1% в день и говорят об этом, как об основном преимуществе проекта. Bitcoin и Ethereum же подкреплены подтвержденными 200 000–700 000 транзакций в день, а это от $100 000 до $4 млн ежедневных комиссий», — говорит Бутерин в своем Twitter.

О сомнительной схеме работы проекта высказался и основатель Litecoin Чарльз Ли, обвинив BitConnect в организации схемы Понци (традиционной финансовой пирамиды — прим.ред.):

«Меня спрашивают, что я думаю о BitConnect. Со стороны выглядит как классическая схема Понци. Я бы не стал инвестировать в проект или рекомендовать его. Я следую простому правилу: если это выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это Понци», — шутит Чарльз Ли.

Кроме того, BitConnect подвергалась серии DDoS-атак, о которых компания рассказывала в своем Twitter. Как заявляют разработчики проекта, атаки стали «одной из главных причин прекращения кредитования». При этом компания не собирается останавливаться на «достигнутом» и пообещала создать альтернативную площадку для обмена своих токенов:

«Это не конец сообщества. Мы закрываем часть сервисов на платформе. В будущем мы продолжим развивать другие криптовалютные сервисы», — говорят представители BitConnect.

Сразу после сообщения компании о закрытии сервисов кредитования и криптобиржи курс BCC упал более чем на 90%. С начала 2017 года, когда BitConnect провела свое первое ICO, до декабря криптовалюта поднялась в цене с $0,17 до $400 и занимала 7 место по капитализации.


Алексей Стеценко, AIN


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