В Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора
Житель Кривого Рога в запрещенных роSSийских соцсетях призывал к изменению территориальной целостности Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской деятельность антиукраинского интернет-агитатора, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных роSSийских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменению территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророSSийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ.
"В ходе санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ провела обыски в связанной с УПЦ МП пророSSийской организации.
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Internet и сети
12.01.2018 14:34