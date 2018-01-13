В Днепропетровской области СБУ разоблачила антиукраинского интернет-агитатора

Житель Кривого Рога в запрещенных роSSийских соцсетях призывал к изменению территориальной целостности Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской деятельность антиукраинского интернет-агитатора, сообщает пресс-центр СБУ .

Правоохранители задокументировали, что житель Кривого Рога в запрещенных роSSийских социальных сетях размещал материалы с призывами к изменению территориальной целостности Украины. Оперативники спецслужбы также установили, что он передавал данные и контакты граждан Украины, активных пророSSийских пользователей соцсетей, координаторам пропагандистских кампаний на территории РФ .

"В ходе санкционированного обыска по месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.