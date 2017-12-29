Похищенный криптоэксперт Павел Лернер нашелся. Он в безопасности

Сегодня стало известно, что похищенный во вторник криптоэксперт роSSийского происхождения Павел Лернер нашелся — он жив и находится в безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении биткоин-биржи EXMO, где он работает в качестве ведущего аналитика, пишут AIN.UA.

«26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь. На данный момент он находится в безопасности, с его здоровьем все в порядке, но он пребывает в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев. На текущий момент произошедшим инцидентом занимаются правоохранительные органы», — сообщили в компании.

О том, где все это время находился Павел, действительно ли его похитили, кто и зачем — не сообщается. В EXMO подчеркнули, что ситуация с похищением Павла Лернера обросла слухами, «которые вредят следствию», поэтому просят воздерживаться от комментариев и выдвижений версий.

«Деятельность Павла в компании не предусматривала доступа к финансовым активам пользователей. Несмотря на данные события, платформа продолжает работать в штатном режиме», — добавили представители биржи.


Майя Яровая, AIN


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