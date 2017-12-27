От биткоина откололась еще одна криптовалюта

От биткоина откололась еще одна криптовалюта

В сети биткоин в среду, 27 декабря, произошел очередной хардфорк, в результате чего откололась новая криптовалюта Bitcoin God.

Об этом сообщает Insider.Pro.

Отмечается, что раскол произошел на блоке 501 225. Китайский бизнесмен Чандлер Го назвал проект  "некоммерческой P2P-организацией".

Подтверждение транзакций Bitcoin God будет осуществляться по принципу proof-of-stake, размер блока увеличен. Объем эмиссии составит 21 млн GOD. Около 17 млн монет получат держатели биткоинов, остальные 4 млн пойдут на благотворительные цели.

Ранее аналитик инвестбанка Morgan Stanley Джеймс Фосетт спрогнозировал, что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.




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