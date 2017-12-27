Новостей.COM ⇒ Internet и сети

От биткоина откололась еще одна криптовалюта В сети биткоин в среду, 27 декабря, произошел очередной хардфорк, в результате чего откололась новая криптовалюта Bitcoin God. Об этом сообщает Insider.Pro . Отмечается, что раскол произошел на блоке 501 225. Китайский бизнесмен Чандлер Го назвал проект "некоммерческой P2P-организацией". Подтверждение транзакций Bitcoin God будет осуществляться по принципу proof-of-stake, размер блока увеличен. Объем эмиссии составит 21 млн GOD. Около 17 млн монет получат держатели биткоинов, остальные 4 млн пойдут на благотворительные цели. Ранее аналитик инвестбанка Morgan Stanley Джеймс Фосетт спрогнозировал, что курс биткоина может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

golos.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.