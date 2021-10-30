Специалисты iFixit разобрали новые MacBook Pro — отремонтировать ноутбуки Apple стало проще

Специалисты iFixit добрались до новых MacBook Pro. Разобрав новинки, они отметили, что в конструкции ноутбуков есть ряд улучшений в плане ремонтопригодности. Например, батарея теперь не прижата материнской платой, а для её лёгкого извлечения предусмотрены язычки из клейкого материала, как в iPhone. iFixit опубликовала полные результаты разборки, включая оценку ремонтопригодности.

iFixit

Специалисты iFixit отмечают, что, несмотря на ряд улучшений, касающихся ремонтопригодности новых MacBook Pro, ремонт устройства по-прежнему связан с рядом трудностей. Да, процесс замены батареи действительно стал намного проще: она не приклеена к корпусу намертво, однако, чтобы ей извлечь придётся снять трекпад, который открывает доступ к двум средним клейким язычкам.

iFixit отмечают, что снять материнскую плату проще, чем в более старых моделях. А вот ремонт экрана связан с рядом трудностей: матрицу невозможно заменить без потери TrueTone. Не подлежит самостоятельному ремонту и дактилоскопический датчик Touch ID.

iFixit

iFixit поставила новым MacBook Pro четыре балла из десяти за ремонтопригодность. Это ощутимый прогресс по сравнению с одним баллом для 16-дюймового MacBook Pro 2019 года.



