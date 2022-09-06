Politico: Росія шукає чіпи для поповнення запасів витраченої в Україні зброї, стало відомо, які деталі потрібні Кремлю

Схоже, врешті решт саме мікрочіпи здолають Владіміра Путіна. Через шість місяців після початку вторгнення в Україну Росія задихається під тиском тяжкого дефіциту технологій, створеного санкціями.

Запустивши (або втративши в бою) більше ракет, ніж очікувалося, російські солдати все більше покладаються на древні запаси примітивних радянських боєприпасів. Тим часом, озброєні Заходом війська України намагаються змінити хід війни, активно знищуючи російські склади і ключову інфраструктуру на півдні, де вони проводять наступальні операції, - пише Politico .

Київ добре розуміє, що результат війни, швидше за все, буде залежати від того, чи зможе Росія знайти спосіб відновити доступ до високотехнологічних чіпів. Тому українська сторона старається зробити так, щоб Москві це не вдалося. Щоб вказати на загрозу, Україна розсилає міжнародні попередження, що Кремль склав список напівпровідників, трансформаторів, конекторів, корпусів, транзисторів, електроізоляторів і інших компонентів, необхідних йому для продовження війни. Більшість з них виробляють в США , Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, на Тайвані і в Японії. Українське послання чітке: не можна, щоб в всі ці технології потрапили в російські руки.

Журналісти Politico отримали доступ до одного зі списків Росії, який ділиться на три категорії за пріоритетністю. В документі були також вказані ціни, які Москва готова заплатити за деталі. Видання визнає, що підтвердити справжність списку неможливо. Однак, два експерти у сфері військових ланцюгів поставок підтвердили, що документ в руках журналістів відповідає висновкам інших досліджень щодо російського обладнання і потреб.