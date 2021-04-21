Cerebras представила огромный процессор WSE-2 — 850 тысяч ядер, 7 нм и энергопотребление 15 кВт

Почти два года назад компания Cerebras представила огромный процессор масштаба кремниевой пластины. На производство одного такого чипа действительно уходила целая 300-мм кремниевая пластина. Выпуском Cerebras WSE занялась тайваньская TSMC. Чип производился по нормам 16-нм техпроцесса. Теперь Cerebras представила процессор WFE второго поколения — WFE-2.

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Новый чип выполнен по нормам 7-нм техпроцесса, благодаря чему при неизменной площади в 46 255 квадратных миллиметров он вмещает 2,6 триллиона транзисторов против 1,2 триллиона у модели первого поколения. Количество ядер выросло больше чем в два раза. Теперь их 850 тысяч против 400 тысяч у предшественника. Чип содержит 40 Гбайт встроенной памяти SRAM, что на 22 Гбайт больше чем у оригинальной модели. Её пропускная способность выросла с впечатляющих 9 Петабайт в секунду до фантастических 20 Петабайт в секунду. Энергопотребление чипа осталось на прежнем уровне и составляет 15 кВт.

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Компания добивается высочайшей производительности, сшивая штампы на кремниевой пластине с помощью коммуникационной сети. Эта матрица обеспечивает пропускную способность 220 Петабит в секунду, что существенно выше чем 100 Петабит в секунду у модели первого поколения. Cerebras заявила, что частота ядер WSE-2 соответствует показателям WSE первого поколения, который работал в диапазоне от 2,5 до 3 ГГц. Компания говорит, что производительность чипа выросла в два раза.

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Как и раньше, чип поставляется в составе специальной системы 15U, разработанной с учётом его уникальных технических характеристик. Сообщается, что внешние отличия от системы первого поколения минимальны. Cerebras не указала цены на новый продукт, однако вполне очевидно, что он не предназначен для рядовых пользователей. Его целевой аудиторией являются крупные научные центры. Одним из покупателей чипа первого поколения стала Аргоннская национальная лаборатория, которая использует системы на его основе для исследования рака и чёрных дыр.

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Cerebras заявляет, что у неё уже есть готовые системы второго поколения, а широкая доступность WSE-2 намечена на третий квартал 2021 года.



