Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Просочилось довольно много тестов процессора Intel Ice Lake-SP Xeon 3-го поколения, которые показывают в действии 14-ядерную 28-поточную модель и соответствующие результаты в различных тестах. 10 нм+ серия Xeon Ice Lake-SP будет выпущена в следующем году, как недавно подтвердила Intel, и основана на новой архитектуре ядра Ice Lake — Sunny Cove.

Речь идёт об инженерном образце чипа Ice Lake-SP Xeon Silver, который находится на ранней стадии разработки. Он включает 14 ядер, 28 потоков, 17,5 Мбайт кеша второго уровня и 21 Мбайт кеша третьего уровня. Информатор YuuKi_AnS утверждает, что чип имеет базовую частоту в 2 ГГц и может поднимать её до 4 ГГц в режиме Boost, однако когда работают все ядра, не стоит рассчитывать на частоту выше 2 ГГц.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Частично это может быть связано с тем, что это процессор серии ES. Решение имеет TDP в 165 Вт и максимальный диапазон рабочих температур в 105°C. Процессор предназначен для использования с контактной площадкой LGA 4189-5. По словам источника, чип может быть частью семейства Xeon Silver 4300, запуск которого ожидается в следующем году.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Что касается результатов тестирования, процессор Intel Ice Lake-SP Xeon набрал 553,1 балла в одноядерном и 10038,4 балла в многоядерном тесте. Одноядерные результаты соответствуют Core i9-10900K, который является самым быстрым игровым чипом Intel с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Это впечатляющий результат для инженерного образца, работающего на значительно более низких тактовых частотах. В многоядерных тестах процессор Xeon-SP ES примерно так же быстр, как Ryzen 9 3950X, который является 16-ядерным и 32-поточным решением. То есть по производительности данный Xeon-SP должен соответствовать Ryzen 9 5900X, который представляет собой 12-ядерное и 24-поточное решение. Мы уже писали ранее, что 32-ядерные процессоры Ice Lake-SP, по словам Intel, будут быстрее 64-ядерных AMD Rome.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Однако следует отметить один момент: использовалась последняя версия CPU-Z, которая в полной мере использует инструкции AVX-512 и является основным фактором, способствующим высокой производительности Intel. Без ускорения AVX-512 процессор Intel Ice Lake-SP Xeon ES работает намного медленнее и набирает 371,6 баллов в однопоточном и 6363 балла — в многопоточном тестах. Другие тесты включают Fritz Chess, где чип получил 19 715 баллов — это лишь немного выше показателя 8-ядерного и 16-поточного Ryzen первого поколения.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Информатор также опубликовал несколько фотографий процессора Intel Ice Lake-SP, в том числе со вскрытой крышкой — похоже, чип может похвастать высококачественной термопастой из жидкого металла. В процессоре используется кристалл HCC (High Core Count), а не XCC (Extreme Core Count), который позволил бы использовать больше ядер.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах

Семейство Intel Ice Lake-SP будет напрямую конкурировать с 7-нм процессорами AMD EPYC Milan на базе архитектуры Zen 3, которая предлагает 19-процентный прирост количества исполняемых за такт инструкций.

Процессор Intel Xeon 3-го поколения Ice Lake-SP 10 нм+ с 14 ядрами хорошо показывает себя в тестах


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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