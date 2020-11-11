Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)
10 ноября, на презентации, названной в честь коронной фразы Стива Джобса, Apple представила свой первый процессор для компьютеров и ноутбуков, два новых MacBook.
10 ноября на презентации, названной в честь коронной фразы Стива Джобса, Apple представила свой первый процессор для компьютеров и ноутбуков, два новых MacBook, работающих на этом чипе, и обновленную операционную систему с поддержкой мобильных приложений. Об этом пишет Forbes.
Презентация новинок
Каждую осень Apple проводит традиционные презентации. Иногда о всех новинках компания успевает рассказать за одно мероприятие в сентябре, часто откладывает что-то на второе октябрьское событие. Третью осеннюю презентацию компания проводит впервые, поэтому и название у нее особенное — One More Thing («И еще кое-что»). С этой фразы бывший глава и основатель Apple Стив Джобс начинал финальную часть презентаций, которая содержала самые неожиданные анонсы.
В этом году «еще кое-чем» стал разработанный Apple процессор M1, который позволит компании впервые отказаться от сторонних чипов в своих ноутбуках и компьютерах, новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, работающие на его основе, а также операционная система Big Sur, которая была создана специально под M1 и помимо стандартных программ поддерживает приложения для iPhone и iPad.
Новый процессор
Созданный Apple процессор M1 — первый из целого семейства чипов, работу над которыми ведет компания. Главная черта M1 — энергоэффективность. 8-ядерный процессор, по словам Apple, тратит в четыре раза меньше энергии, чем обычный процессор в ноутбуке, демонстрируя при этом высокую производительность. Процессор создан по 5-нанометровой технологии (как и A14 в новейших iPhone), содержит 16 млрд транзисторов.
M1 также включает 8-ядерный графический процессор. По словам Apple, это самая быстрая интегрированная графика в мире. Дополнительный 16-ядерный нейропроцессор в M1 отвечает за машинное обучение.
Новые MacBook
Работающие на основе нового процессора ноутбуки внешне особо не отличаются от предшественников, все самое интересное — внутри.
Новый 13-дюймовый MacBook Air в 3,5 раза быстрее прошлой модели, представленной в марте, и производительнее 98% всех ноутбуков, которые продавались в этом году, утверждает Apple. В нем нет вентилятора, поскольку новый чип не требует активного охлаждения. Пользоваться браузером на новом Air можно в течение 15 часов от одного заряда батареи, смотреть видео — в течение 18 часов.
Представленный 13-дюймовый MacBook Pro работает на том же процессоре M1 и в 2,8 раза производительнее своего предшественника. Графические операции новый ноутбук выполняет в пять раз быстрее, утверждает Apple. В отличие от Air в новом MacBook Pro есть система вентиляции, что позволяет процессору работать еще быстрее. Обладатели нового Pro смогут пользоваться браузером в течение 17 часов от одного заряда, смотреть видео — в течение 20 часов.
Новая ОС
Операционную систему Big Sur Apple представила еще летом этого года. Теперь же мы наконец знаем, что устройствах ОС появится уже 12 ноября. От прошлых версий Big Sur отличает новый дизайн, напоминающий внешний вид iOS: значки программ выглядят почти как иконки приложений в смартфоне, полупрозрачная строка меню еле заметно на рабочем столе. Однако главная особенность новой системы — возможность устанавливать и использовать мобильные приложения. Этим, как можно догадаться, мы тоже обязаны новому процессору M1.
Вместе с новой ОС на устройства попадет и обновленный браузер Safari. По словам Apple, он на 50% быстрее Chrome, показывает превью страниц, когда пользователь наводит мышку на вкладку, позволяет настраивать под себя стартовую страницу и умеет переводить текст на иностранных языках.
Mac mini
Вместе с новыми ноутбуками Apple показали и обновленный мини-компьютер Mac mini. Как утверждает компания, самые популярные компьютеры в том же ценовом сегменте в 10 раз больше и в пять раз медленнее обновленного Mac mini.
Обновленный мини-мак на 60% энергоэффективнее предшественника, в три раза производительнее и в шесть раз быстрее справляется с графическими задачами.