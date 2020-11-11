Собственный процессор и новые MacBook: что показала Apple (фото)

10 ноября на презентации, названной в честь коронной фразы Стива Джобса, Apple представила свой первый процессор для компьютеров и ноутбуков, два новых MacBook, работающих на этом чипе, и обновленную операционную систему с поддержкой мобильных приложений. Об этом пишет Forbes.

Презентация новинок