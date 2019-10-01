Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000

Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле $1000

Компания Intel готовится представить очередное поколение процессоров Core-X для платформы LGA 2066 уже на следующей неделе. Как стало известно из публикации сайта Videocardz.com, микропроцессорный гигант представит новое семейство HEDT-процессоров Cascade Lake-X уже 7 октября. При этом самым интересным в новинках, судя по всему, станут цены. Intel действительно намеревается снизить стоимость своих многоядерных предложений чуть ли ни вдвое. Результатом столь кардинального пересмотра маркетинговой политики станет то, что новый флагманский 18-ядерный процессор Core i9-10980XE можно будет приобрести дешевле $1000.

Стоит напомнить, что процессоры Cascade Lake-X представляют собой очередное 14-нм решение (производимое по оптимизированной версии этого техпроцесса), основанное на микроархитектуре Skylake. При этом в Cascade Lake-X по сравнению с HEDT-процессорами поколения Skylake-X всё-таки имеются некоторые улучшения: более высокие тактовые частоты до 4,8 ГГц в турбо режиме, официальная совместимость с четырёхканальной DDR4-2933 SDRAM общим объёмом до 256 Гбайт, а также поддержка технологии Inlel DL Boost — набора инструкций AVX512 VNNI для ускорения алгоритмов свёрточных нейронных сетей.

Обновление модельного ряда HEDT-процессоров Intel не приведёт к увеличению числа предлагаемых ими ядер. Старший процессор в новой «десятитысячной» серии Core-X вновь получит 18-ядерный дизайн, что выглядит не слишком впечатляюще на фоне ожидающегося стремительного роста количества ядер в процессорах Ryzen Threadripper. Но Intel всё равно нашла, чем удивить публику: главной причиной привлекательности новинок станут цены. Теперь компания решила придерживаться удельной цены за ядро на уровне $55–60, что выльется в то, что 18-ядерный процессор Core i9-10980XE будет стоить менее $1000, а младший HEDT-процессор с 10 ядрами, Core i9-10900X, можно будет купить дешевле $600. Для сравнения: 18-ядерник прошлого поколения, Core i9-9980XE, оценивается в $1979, а официальная цена 10-ядерного Core i9-9900X составляет $989.

Как сообщается, полный модельный ряд процессоров Core-X десятитысячной серии будет включать в себя четырёх представителей с 10, 12, 14 и 18 ядрами. Забавно, что Intel решила вообще отказаться от выпуска 16-ядерника, чтобы избежать прямых противопоставлений своих HEDT-новинок с Ryzen 9 3950X. Ожидаемые характеристики моделей выглядят следующим образом.

Ядра/ потоки L3-кеш Базовая частота Турбо 2.0, 1 ядро Турбо 3.0, 1 ядро Турбо, все ядра TDP Цена
Core i9-10980XE 18/36 24,75 Мбайт 3,0 ГГц 4,6 ГГц 4,8 ГГц 3,8 ГГц 165 Вт $979
Core i9-10940X 14/28 19,25 Мбайт 3,3 ГГц 4,6 ГГц 4,8 ГГц 4,1 ГГц 165 Вт $784
Core i9-10920X 12/24 19,25 Мбайт 3,5 ГГц 4,6 ГГц 4,8 ГГц 4,3 ГГц 165 Вт $689
Core i9-10900X 10/20 19,25 Мбайт 3,7 ГГц 4,5 ГГц 4,7 ГГц 3,8 ГГц 165 Вт $590

Хотя базовые частоты новых Core-X почти не выросли по сравнению с предшественниками, турбо-режим в новых моделях действительно обещает быть несколько более агрессивным. Впрочем, Intel не считает, что Cascade Lake-X принесут серьёзное увеличение быстродействия HEDT-систем, уровень прироста по сравнению с Skylake-X прогнозируется на уровне единиц процентов. Поэтому основной упор в продвижении новинок будет сделан на значительно более доступных, чем ранее, ценах.

Intel меняется: 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить дешевле 00

Новые процессоры смогут работать в тех же материнских платах, основанных на наборе логики X299, в которые устанавливаются Core-X прошлых поколений. Появление новинок в продаже обещано в течение ноября.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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