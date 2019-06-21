Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Чем меньше времени остаётся до выхода процессоров Ryzen 3000-й серии, тем больше утечек о них появляется на просторах Сети. На этот раз ресурс VideoCardz поделился с общественностью результатами нескольких тестов процессора Ryzen 5 3600.

Для начала напомним, что процессор Ryzen 5 3600 сможет предложить шесть ядер Zen 2 и двенадцать вычислительных потоков, его тактовая частота составит 3,6/4,2 ГГц, а объём кеша третьего уровня будет равен внушительным 32 Мбайт. Уровень TDP новинки составит всего 65 Вт. Данный процессор, скорее всего, будет претендовать на звание «народного шестиядерника», так как его рекомендованная стоимость составит всего $199.

Источник приводит результаты тестирования ещё не вышедшего Ryzen 5 3600 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20, а также во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z. Кроме того, были опубликованы скриншоты из самой утилиты CPU-Z, согласно которым процессор тестировался с памятью DDR4-3200.

В многопоточном тесте Cinebench R15 процессор Ryzen 5 3600 показал результат в 1443 балла, что сопоставимо с результатом восьмиядерного процессора Intel Core i7-9700K. При этом цена последнего чуть ли не вдвое больше — $374.

В более новой версии бенчмарка от Maxon — Cinebench R20 — новинка AMD смогла достичь результата в 3505 баллов. Для сравнения, восьмиядерный Ryzen 7 1700X набирает в этом тесте 3455 баллов, а вот всё тот же Core i7-9700K тут смог достичь уже более весомого результата в 4171 балл.

Наконец, что касается теста CPU-Z, то здесь новинка AMD показала небольшой прирост в однопоточной производительности по сравнению с Ryzen 7 2700X и несколько проиграла ему в многопоточном тесте.

Выход процессоров Ryzen 3000-й серии состоится уже 7 июля. Скорее всего, в этот же день будут опубликованы обзоры и тесты новинок, так что в полной мере судить об их производительности мы сможем лишь через две с половиной недели.



