Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Чем меньше времени остаётся до выхода процессоров Ryzen 3000-й серии, тем больше утечек о них появляется на просторах Сети. На этот раз ресурс VideoCardz поделился с общественностью результатами нескольких тестов процессора Ryzen 5 3600.

Для начала напомним, что процессор Ryzen 5 3600 сможет предложить шесть ядер Zen 2 и двенадцать вычислительных потоков, его тактовая частота составит 3,6/4,2 ГГц, а объём кеша третьего уровня будет равен внушительным 32 Мбайт. Уровень TDP новинки составит всего 65 Вт. Данный процессор, скорее всего, будет претендовать на звание «народного шестиядерника», так как его рекомендованная стоимость составит всего $199.

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Источник приводит результаты тестирования ещё не вышедшего Ryzen 5 3600 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20, а также во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z. Кроме того, были опубликованы скриншоты из самой утилиты CPU-Z, согласно которым процессор тестировался с памятью DDR4-3200.

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

В многопоточном тесте Cinebench R15 процессор Ryzen 5 3600 показал результат в 1443 балла, что сопоставимо с результатом восьмиядерного процессора Intel Core i7-9700K. При этом цена последнего чуть ли не вдвое больше — $374.

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

В более новой версии бенчмарка от Maxon — Cinebench R20 — новинка AMD смогла достичь результата в 3505 баллов. Для сравнения, восьмиядерный Ryzen 7 1700X набирает в этом тесте 3455 баллов, а вот всё тот же Core i7-9700K тут смог достичь уже более весомого результата в 4171 балл.

Процессор Ryzen 5 3600 показал неплохие результаты в Cinebench

Наконец, что касается теста CPU-Z, то здесь новинка AMD показала небольшой прирост в однопоточной производительности по сравнению с Ryzen 7 2700X и несколько проиграла ему в многопоточном тесте.

Выход процессоров Ryzen 3000-й серии состоится уже 7 июля. Скорее всего, в этот же день будут опубликованы обзоры и тесты новинок, так что в полной мере судить об их производительности мы сможем лишь через две с половиной недели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играхAMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх
Aorus CV27Q: изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 ГцAorus CV27Q: изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
ASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD RyzenASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen
Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мсВпервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс
Samsung готовит ноутбук с тянущимся экраномSamsung готовит ноутбук с тянущимся экраном
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD RyzenASUS TUF Gaming FX505DV: игровой ноутбук с процессором AMD Ryzen
4 трейлера AMD к E3 2019: Radeon RX 5000, Ryzen 3000, игровые оптимизации и RDNA4 трейлера AMD к E3 2019: Radeon RX 5000, Ryzen 3000, игровые оптимизации и RDNA
AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играхAMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх
AMD раскрыла информацию о гибридных процессорах Ryzen 3000 для настольных системAMD раскрыла информацию о гибридных процессорах Ryzen 3000 для настольных систем
Кажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950XКажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950X
Сохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегментеСохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегменте
Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White EditionCooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition
Intel представила 28-ядерный процессор Xeon W за $7450Intel представила 28-ядерный процессор Xeon W за $7450
Китайский клон AMD Ryzen обнажил лицо на новых фотографияхКитайский клон AMD Ryzen обнажил лицо на новых фотографиях
Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53
Последние новости
Подгружаем последние новости