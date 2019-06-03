Ноутбук Apple MacBook Pro чуть не поджег своего владельца

Стало известно об одном из самых жестоких случаев возгорания яблочной техники – ноутбук Apple MacBook Pro загорелся прямо на коленях у своего владельца. Пострадавшим является американский диджей White Panda, владевший самой актуальной моделью данного мобильного ПК.

По словам музыканта, он работал на своем MacBook Pro в обычных нересурсоемких программах, а тот, вместо того чтобы радовать своей высокой производительностью, просто взял и задымился, а потом вовсе загорелся. Ноутбук, к счастью, не взорвался, но восстановлению он уже вряд ли подлежит. В результате инцидента никто, кроме репутации Apple, не пострадал, но ей не привыкать –качество продукции компании уже давно находится на одном уровне с китайскими малоизвестными фирмами, так что удивляться тут нечему.

Сама Apple пока никак не комментирует случившееся, но она уже в курсе ситуации, так как ноутбук-самоубийца уже переправлен в один из сервисных центров компании в США, где его положили в специальный пожаробезопасный сейф. Кстати, сам ноутбук уже дважды бывал в подобных заведениях – ему менял экран и тачпад. Apple – качество.

Максим Мишенев, MobileDevice


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