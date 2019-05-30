Процессор Samsung Exynos Auto 8890 пропишется в новых автомобилях Audi
Компания Samsung Electronics сообщила о том, что её процессор Exynos Auto 8890 будет использоваться в составе информационно-развлекательной системы в новых автомобилях Audi.
Чип Exynos Auto 8890 объединяет четыре кастомизированных вычислительных ядра и четыре ядра с архитектурой ARM Cortex-A53. В состав изделия входит графический ускоритель Mali-T880.
Платформа обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR4, а также флеш-накопителей стандартов eMMC 5.0 и UFS 2.0. Могут быть использованы четыре камеры.
Процессор Exynos Auto 8890 позволяет задействовать до трёх дисплеев. При этом разрешение может достигать 3840 ? 2400 точек, что соответствует формату WQUXGA.
Сообщается, что информационно-развлекательная система на платформе Exynos Auto 8890 будет устанавливаться в новые автомобили Audi A4 и в другие модели марки с четырьмя кольцами.
На европейском рынке новый автомобиль Audi A4 появится осенью нынешнего года. Информации об ориентировочной цене данной модели пока, к сожалению, нет.
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