Процессор Samsung Exynos Auto 8890 пропишется в новых автомобилях Audi

Процессор Samsung Exynos Auto 8890 пропишется в новых автомобилях Audi

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что её процессор Exynos Auto 8890 будет использоваться в составе информационно-развлекательной системы в новых автомобилях Audi.

Чип Exynos Auto 8890 объединяет четыре кастомизированных вычислительных ядра и четыре ядра с архитектурой ARM Cortex-A53. В состав изделия входит графический ускоритель Mali-T880.

Платформа обеспечивает поддержку оперативной памяти LPDDR4, а также флеш-накопителей стандартов eMMC 5.0 и UFS 2.0. Могут быть использованы четыре камеры.

Процессор Exynos Auto 8890 позволяет задействовать до трёх дисплеев. При этом разрешение может достигать 3840 ? 2400 точек, что соответствует формату WQUXGA.

Процессор Samsung Exynos Auto 8890 пропишется в новых автомобилях Audi

Сообщается, что информационно-развлекательная система на платформе Exynos Auto 8890 будет устанавливаться в новые автомобили Audi A4 и в другие модели марки с четырьмя кольцами.

На европейском рынке новый автомобиль Audi A4 появится осенью нынешнего года. Информации об ориентировочной цене данной модели пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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