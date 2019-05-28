RedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала свой первый ноутбук в рамках суббренда Redmi, получивший название RedmiBook 14.

RedmiBook 14

Дизайн и дисплей

Новинка заключена в компактный металлический корпус, толщина которого составляет 17,95 мм, вес – 1,5 кг. RedmiBook 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и тонкими рамками. Также имеется полноразмерная клавиатура без цифрового блока и большой тачпад.

RedmiBook 14

Аппаратная основа

Производительность лэптопа обеспечивают процессоры Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти. Объём оперативной памяти DDR4 2400 МГц составляет 8 ГБ, объем памяти на SSD-диске – 256/512 ГБ. Время автономной работы достигает 10 часов.

RedmiBook 14

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, наличие порта USB 2.0, двух USB 3.0, полноразмерного HDMI и комбинированного аудиоразъема.

RedmiBook 14

Доступность, цена

В продаже RedmiBook 14 появится с 11 июня. Стоимость лэптопа с процессором Intel Core i5 и накопителем на 256 ГБ составляет $579, стоимость варианта с Intel Core i5 и SSD на 512 ГБ – $622. Топовая версия с Intel Core i7 и SSD на 512 ГБ обойдется в $723.


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