MSI GT76 Titan – игровой ноутбук на десктопном процессоре Intel Core i9 c частотой 5 ГГц

MSI представила новые игровые ноутбуки GT76 Titan и GE65 Raider на базе новых процессоров Intel Core 9-го поколения и видеокарт NVIDIA GeForce RTX.

MSI GT76 Titan

MSI GT76 Titan имеет конфигурацию на основе десктопного процессора Intel Core i9 9-го поколения с индексом К, 8 ядрами и 16 потоками, а также способностью разгона до 5 ГГц. Ноутбук оснащен системой охлаждения из 11 тепловых трубок и 4 кулеров, которые по заявлениям производителя, формируют воздушный поток с 2-кратной мощностью. Однако, с каким устройством производится сравнение не уточняется.

Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 (без приставки Ti). Помимо этого, новинка получит клавиатуру с разноцветной LED-подсветкой, также расположенной на корпусе ноутбука.

Более детальная информация о характеристиках, сроках начала продаж и стоимости игрового ноутбука MSI GT76 Titan не сообщается.

MSI GE65 Raider

Помимо этого, MSI представила обновленный игровой ноутбук GE65 Raider, который построен на современных процессорах Intel Core 9-го поколения, сменивших устаревшие 7-го поколения. Максимальная конфигурация основана на Core i9 и новых видеокартах NVIDIA GeForce RTX-серии.

Новинки получили скоростной дисплей с повышенной до 240 Гц со 120 Гц частотой обновления развёртки. За качественное соединение с интернетом отвечает WiFi 6.

Остальные характеристики, сроки начала продаж и стоимость MSI GE65 Raider также не сообщаются.