Samsung выпустит процессор Exynos 9710: 8 нм, восемь ядер и блок Mali-G76 MP8

Компания Samsung готовит к выпуску новый процессор для смартфонов и фаблетов: информацию о чипе Exynos 9710 обнародовали интернет-источники.

Сообщается, что изделие будет производиться по 8-нанометровой технологии. Новинка придёт на смену мобильному процессору Exynos 9610 (10-нанометровая технология изготовления), который был представлен в прошлом году.

Архитектура Exynos 9710 предусматривает наличие восьми вычислительных ядер. Это четыре ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой до 1,7 ГГц.

Основой графической подсистемы станет интегрированный контроллер Mali-G76 MP8, функционирующий на частоте до 650 МГц. Прочие технические характеристики проектируемого чипа пока не раскрываются.

Официальный анонс Exynos 9710, вероятнее всего, состоится в следующем квартале. Процессор найдёт применение в производительных смартфонах.

Добавим, что в настоящее время компания Samsung, помимо собственных решений семейства Exynos, применяет в сотовых аппаратах чипы Qualcomm Snapdragon.



