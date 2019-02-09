Intel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100F

Intel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100F

В базе данных теста производительности SiSoftware обнаружились записи о тестировании нового процессора Intel под названием Core i3-9100F. Данный чип не был представлен официально вместе с остальными представителями F-серии, но судя по всему, в скором времени Intel добавит его в свой ассортимент.

Напомним, что в начале этого года компания Intel представила шесть новых процессоров Core девятого поколения (Coffee Lake Refresh), большинство из которых принадлежало к серии F, представители которой лишены встроенной графики. Немного позднее Intel представила процессор Core i3-8100F, у которого также отсутствует встроенная графика, но относится он к процессорам Core восьмого поколения (Coffee Lake).

Intel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100F

Однако на данный момент описание Core i3-8100F было удалено с официального сайта Intel. Возможно, компания просто решила переименовать его в Core i3-9100F, чтобы обозначить принадлежность к последней серии, за счёт чего процессор бы выглядел «свежее». Либо Intel просто решила не выпускать Core i3-8100F, а вместо него выпустить Core i3-9100F с некоторыми незначительными изменениями.

Как бы то ни было, Core i3-9100F представляет собой процессор с четырьмя ядрами и четырьмя потоками. Его тактовая частота, согласно данным SiSoftware, составляет 3,6 ГГц. Заметим, что такая же частота была заявлена для Core i3-8100F. Также новый процессор обладает 6 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и предложит 16 линий PCI Express, поддержку памяти DDR4-2400 и TDP до 65 Вт.

Intel готовит загадочный четырёхъядерный процессор Core i3-9100F

Однако некоторые слухи указывают, что новинка получит иные частоты. Согласно одним источникам, частота Core i3-9100F будет немного выше — 3,7 ГГц. В свою очередь в описании одной из систем Dell на официальном сайте производителя, процессор Core i3-9100 и вовсе будет поддерживает технологию Turbo Boost, с которой сможет автоматически разгоняться вплоть до 4,2 ГГц. В общем, вопрос тактовых частот процессоров Core i3-9100 и Core i3-9100F остаётся открытым.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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