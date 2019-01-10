CES 2019: Samsung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey (2019)

Samsung на выставке CES 2019 представила наследника линейки игровых ноутбуков Notebook Odyssey, выпущенных 2 года назад. Новинка относится к высшему сегменту, в отличии от старой модели, которая являлась начальным игровым ноутбуком.

Samsung Notebook Odyssey (2019)

Аппаратная составляющая

Новый Samsung Notebook Odyssey (2019) построен на базе топовых решений – процессора Intel Core i7 8-го поколения, дискретной видеокарты GeForce RTX 2080, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR4, а также ПЗУ в виде NVMe SSD на 256 ГБ и HDD на 1 ТБ. При этом, объем ПЗУ можно расширить ещё одним SSD.

Notebook Odyssey (2019)

Ноутбук получил 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, частотой смены кадров 144 Гц и поддержкой G-Sync. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 54 Вт·ч. Габариты устройства составляют 357,6?270,5?19,9 мм, а масса – 2,4 кг. На корпусе расположен классический набор портов – USB Type-C, 3 USB 3.0, HDMI и RJ45.

Конструкция корпуса и система охлаждения

В глаза сразу же бросается подсветка клавиатуры и необычная конструкция корпуса с одним широким центральным шарниром, крепящим верхнюю панель с дисплеем к корпусу. За охлаждение внутренних компонентов отвечает уникальная система охлаждения, представленная 2 кулерами Jet Blade, каждый из которых состоит из 83 лопастей, 5 патрубков и воздуховода.

Сроки выхода и стоимость

Samsung Notebook Odyssey (2019) поступит в продажу уже в начале 2019 года, рекомендованная стоимость новинки пока что не сообщается.


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