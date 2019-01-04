Samsung выпустила процессор для автомобилей Audi

Компания Samsung Electronics будет выпускать свои новейшие 8-нанометровые процессоры для автомобильной информационно-развлекательной системы (IVI) Audi нового поколения. Одним из первых таких процессоров станет Exynos Auto V9, дебют которого состоится в 2021 году.

Exynos Auto V9 изготовлен по 8-нм технологическому процессу и поставляется с восемью ядрами ARM Cortex-A76 с максимальной частотой 2,1 ГГц.

Кроме того, Exynos Auto комплектуется графическим процессором ARM Mali G76, процессором аудиосигнала HiFi 4, интеллектуальным нейронным процессором (NPU) и ядром ??безопасности. Поддерживается оперативная память формата LPDDR4 и LPDDR5.

Процессор поддерживает двенадцать подключений к камерам и обеспечивает вывод изображения на шесть дисплеев. Кроме того, благодаря NPU, в будущих автомобилях может быть реализованы функции распознавания лиц, жестов и речи.

Не исключено, что новый чип Samsung Exynos Auto V9 будет поставляться не только Audi, но и другим производителям.