Характеристики игровых процессоров Intel Core i9 девятого поколения

В сети появились характеристики новой линейки игровых процессоров Intel Core i9, которая будет включать в себя 8-ядерный чипсет Core i9 9900K, 8-ядерный Core i7 9700K и 6-дерный Core i5 9600K.

Intel i9 9th Gen

Intel Core i9-9900K

Флагманский Intel Core i9-9900K представляет собой восьмиядерный процессор с 16 потоками, у которого базовая тактовая частота центрального процессора составляет 3,6 ГГц.

При нагрузке на 1-2 ядра максимальная частота в режиме Turbo Boost составляет 5,0 ГГц. При нагрузке на 4 ядра максимальная частота составляет 4,8 ГГц, а при нагрузке на 6-8 ядер – 4,7 ГГц.

Core i9-9900K оснащен 16 МБ кэш-памяти и графической подсистемой UHD 620.

Intel Core i7-9700K

Intel Core i7-9700K – это восьмиядерный процессор с 8 потоками без поддержки HyperThreading. Базовые частота достигает 3,6 ГГц. При нагрузке на 2 ядра максимальная частота составляет 4,8 ГГц, для 4 ядер – 4,7 ГГц, для 6-8 ядер – 4,6 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 12 МБ.

Intel Core i5-9600K

Intel Core i5-9600K – это шестиядерный процессор с 6 потоками. Базовая частота центрального процессора достигает 3,7 ГГц. Максимальная частота в режиме Turbo Boost для одного ядра – 4,6 ГГц, для двух ядер – 4,5 ГГц, для 4 ядер – 4,4 ГГц, для всех 6 ядер – 4,3 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 9 МБ кэш-памяти.

Intel Core i9

Тепловыделение

Согласно информации тепловыделение у всех центральных процессоров будет достигать 95 Вт. Все новые чипы совместимы с существующими материнскими платами на базе чипсетов серии 300, но для их установки потребуется обновить BIOS.

Когда представят

Предположительно, официальный анонс новой линейки игровых процессоров Intel Core i9 состоится в сентябре нынешнего года. Стоимость Core i9-9900K составит $450, стоимость Core i7-9700K – $350, а цена на Core i5-9600K достигнет $250.


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