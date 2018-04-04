Новый iPad (2018) признан неремонтопригодным

Спустя неделю после анонса нового iPad специалисты известного ресурса iFixit демонтировали планшет и оценили его ремонтопригодность.

iPad (2018) обладает 9,7-дюймовым Retina-дисплеем с разрешением 2048 ? 1536 пикселей, 64-битным процессором A10 Fusion, 2 ГБ оперативной памяти, 32/128 ГБ встроенной памяти, 8-мегапиксельной основной камерой и 1,2-мегапиксельной камерой FaceTime HD. Имеются адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, модуль 4G/LTE (не у всех модификаций), трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости и дактилоскопический сканер Touch ID.

При демонтаже, единственным плюсом в ремонте отмечается экран, который легко отделяется, после того как сняты стекло и диджитайзер. Ремонт дисплея этого планшета существенно дешевле других моделей, так как экран не проходил процедуру ламинирования. Также дисплей и матрица не соединены между собой, что упрощает замену компонентов.