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Xiaomi представила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Китайская компания Xiaomi в рамках презентации смартфона Mi Mix 2s представила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop с подсветкой и полифункциональным ускорителем GTX 1060. Внешний вид новинки напоминает гибрид Razer Blade и Dell Alienware. Mi Gaming Laptop оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i7 седьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем емкостью 256 ГБ и 1 ТБ HDD на жестком диске. За графику отвечает Nvidia GeForce GTX 1060. Также имеется слот расширения SSD. Особого внимания заслуживает фирменная система охлаждения, благодаря которой лэптоп будет оставаться всегда прохладным. Вес ноутбука составляет 2,7 кг. Xiaomi также представила базовую версию ноутбука Mi Gaming, которая оснащена 8GB RAM, 128GB SSD, 1TB HDD и GeForce GTX 1050 Ti. Стоимость базовой версии составляет 5999 юаней, стоимость топовой версии – 8999 юаней.

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