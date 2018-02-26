MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ

Китайская компания MediaTek на выставке MWC 2018 представила новый 8-ми ядерный чипсет Helio P60 с архитектурой big.LITTLE. Процессор имеет 2 блока, состоящие из 4 ядра Cortex-A73 и 4 ядра Cortex-A53 с максимальной частотой 2 ГГц.

Helio P60 построен на базе 12-нм технологического процесса. Графическая подсистема представлена чипом Mali-G72 MP3 с максимальной частотой 800 МГц, который поддерживает разрешение до 2400?1080 пикселей. Помимо этого, чипсет способен работать с 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x с частотой 1800 МГц, а также накопителями eMMC 5.1 и UFS 2.1.

Отличительной особенностью Helio P60 является поддержка фирменной технологии искусственного интеллекта NeuroPilot, совместимой со стандартом Google Android Neural Networks, что упростит разработку нейросетей на мобильных устройствах.

Helio P60 содержит сразу три ISP-процессора для работы с камерой. Благодаря этому чипсет способен работать с двойными камерами с разрешением до 20+16 Мп или одинарными до 32 Мп. Искусственный интеллект NeuroPilot позволяет настроить определение объектов и накладывать эффекты дополненной реальности.

Также Helio P60 имеет два модуля 4G, поддерживающие все мировые частоты мобильной связи для оптимальной работы с двумя SIM-картами в любом регионе. Из коммуникационных функций заявлена поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.

Первые смартфоны на базе чипсета Helio P60 будут выпущены уже во II квартале 2018 года.