Найден способ отучить колонку Apple HomePod портить мебель
Вчера мы рассказали, что (не очень) умная колонка Apple HomePod портит деревянную мебель, оставляя на ней следы, которые потом невозможно удалить. Сама Apple ничего не намерена с этим делать, поэтому помощь пришла от сторонних разработчиков.
Уже сегодня все обладатели колонки от Apple могут приобрести специальную подставку Leather Coaster от компании Pad & Quill. Сама колонка стоит 350 долларов, а подставка для нее обойдется еще 20 зеленых президентов, так что получается далеко не так бюджетно, как того хотелось бы. Новинка от Pad & Quill – это всего лишь кусочек текстурированной и прошитой по краям кожи круглой формы с диаметром в пределах 10 сантиметров.
Продажи аксессуара уже стартовали, так что можно заказывать и ждать курьера или извещения с почты. А вообще забавно, что в самой дорогой умной колонке на рынке, которая совершенно не поддается ремонту, обнаружился столь серьезный недочет. Его, кстати, можно исправить и другими методами: можно связать к HomePod стильный чехольчик (у Pad & Quill, заметим, он тоже имеется, но за 100 долларов), а можно пойти в ближайший бар и взять там набор картонных подстаканников. Ну а настоящие хардкорные айтишники могут попросту обклеить дно колонки синей изолентой. Apple – think different!
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16.02.2018 23:17