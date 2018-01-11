CES 2018: Новые подробности о нейроморфном процессоре Intel Loihi

На выставке CES 2018 Intel продемонстрировала презентованный в 2017 году нейроморфный процессор Loihi, который способен обучаться для выполнения более сложных задач. Согласно заявлениям представителей компании, новый процессор в 1000 раз более энергоэффективный относительно традиционных массовых компьютерных систем.

Intel Loihi

Intel Loihi произведен по 14-нм технологическому процессу и способен имитировать основные механизмы человеческого мозга, что делает компьютеры более производительными и энергоэффективными. При создании Loihi разработчики вдохновились способностью мозга к обучению. Новый нейроморфный процессор содержит большое количество ядер, при этом каждое ядро асинхронно, способно работать независимо от других и имеет собственные механизмы обучения.

Intel Loihi представляет собой полностью асинхронную нейроморфную многоядерную сетку, которая поддерживает большое количество разреженных, иерархических и повторяющихся нейронных сетевых топологий, когда каждый нейрон способен связываться с тысячами других нейронов.

Каждое нейроморфное ядро включает в себя механизм обучения, который можно запрограммировать для адаптации параметров сети во время работы, поддерживая контролируемые, неконтролируемые, подкрепляющие и другие обучающие парадигмы. В состав чипа в общей сложности входят 130 000 нейронов и 130 миллионов синапсов. Также Loihi способен разрабатывать и тестировать несколько алгоритмов с высокой эффективностью для выполнения различных задач.

Intel Loihi уже в I половине 2018 года будет предоставлен ведущим университетам и исследовательским институтам, специализирующимся на изучении искусственного интеллекта.


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