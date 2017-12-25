Характеристики процессора Intel Core i7-8709G с графикой AMD Vega M

На данный момент компания Intel работают над процессорами Kaby Lake-G, оборудованными дискретным графическим ядром от AMD. Новые чипы уже проходят тестирование, благодаря чему стали известны их технические характеристики.

В базе данных 3DMark был обнаружен процессор Core i7-8709G. Новый чипсет обладает четырьмя ядрами с поддержкой Hyper-Threading, функционирующими на частоте от 3,1 до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost.

Графическая подсистема Radeon RX Vega M (694C:C0) работает на частоте 1,19 ГГц. К сожалению, подробности о конфигурации видеоядра пока неизвестны, но известны некоторые данные о подсистеме памяти. Многослойная память HBM2 здесь присутствует в количестве 4 ГЦ, а работает при 1600 МГц, что обеспечивает итоговую пропускную способность памяти на уровне 204,8 ГБ/с.

Официальный релиз первых устройств на основе новых чипсетов запланирован на первый квартал 2018 года,.