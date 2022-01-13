Симулятор выживания State of Decay 2 получит в этом году несколько обновлений

Студия Undead Labs собирается выпустить в этом году несколько обновлений для сетевого шутера с элементами выживания State of Decay 2. Соответствующая информация была обнародована разработчиками во время недавней прямой трансляции, посвящённой проекту.

Источник изображения: Steam

Прямо сейчас Undead Labs работает над несколькими апдейтами для State of Decay 2, которые внесут изменения в пользовательский интерфейс, сделают заражения «более опасными», позволят геймерам устанавливать защитные ловушки на аванпостах и многое другое.

Разработчики в ходе прошедшего стрима не стали называть даты выхода создаваемых обновлений, но пообещали обнародовать по ним больше информации в ближайшее время.

State of Decay 2 — это симулятор выживания с возможностью создания собственной коммуны персонажей. Игра доступна на ПК и Xbox One, а также Xbox Series X и Series S по обратной совместимости. Ещё она предлагается в составе Xbox Game Pass. В июле 2020 года была анонсирована третья часть, но с тех пор её не показывали публике.



