Еженедельный чарт Steam: Farming Simulator 22 обошла Battlefield 2042, а Cyberpunk 2077 вернулась в тройку лидеров

Новая часть Farming Simulator от студии Giants Software прервала двухнедельное лидерство Battlefield 2042 в чарте продаж Steam. В тройку лучших благодаря скидке вернулась Cyberpunk 2077.

Источник изображений: Steam

В день релиза Farming Simulator 22 привлекла 105 636 игроков одновременно — немного больше, чем Battlefield 2042 на старте. В последние сутки максимальное количество одновременных пользователей в симуляторе составило 94 744. За неделю рейтинг проекта на площадке вырос до 85 % (всего оставлено почти 7,5 тыс. обзоров).

Популярность Battlefield 2042 снижается, но не слишком быстро: в последние дни пиковый онлайн находился на уровне около 50 тысяч пользователей (максимум за последние 24 часа — 52 524). У шутера по-прежнему «в основном отрицательные» отзывы в магазине: положительные отклики составляют 34 % от общего количества рецензий, превышающего 58 тысяч. Покупатели продолжают жаловаться на низкую производительность, сетевые проблемы, баги и общую недоделанность игры.

Вскоре после начала осенней распродажи Cyberpunk 2077, на которую действует 50-процентная скидка, возглавила глобальный чарт продаж Steam. По итогам недели она заняла третье место. RPG получила множество новых положительных отзывов, благодаря чему её рейтинг за последние 30 дней увеличился до 84 % (всего за это время опубликовано более 23 тысяч рецензий), тогда как общая оценка равна 76 % (количество откликов с момента релиза — более 400 тысяч). Выросла и пользовательская активность: максимум за последние сутки — 29 004 (с апреля 2021 года этот показатель обычно не поднимался выше 20 тысяч).

В десятку лучших вернулась и Red Dead Redemption 2, которую до 1 декабря также можно приобрести на 50 % дешевле (издание Ultimate подешевело на 60 %). За последние сутки в экшен одновременно играли 40 197 пользователей — таких значений не наблюдалось с февраля 2020 года. Игра расположилась сразу на двух позициях — четвёртой и восьмой.

На пятой строчке оказался комплект с VR-шлемом Valve Index, снова появившийся в десятке после двухнедельного отсутствия. Forza Horizon 5 опустилась с четвёртой на шестую (пик за последние сутки — 35 355 человек). Седьмым стало полное издание Horizon Zero Dawn, которое также предлагают со скидкой 50 %. Девятое место досталось FIFA 22, оба издания которой участвуют в распродаже. Благодаря акции симулятор обновил собственный рекорд одновременного количества пользователей — теперь он составляет 58 904.

Закрывает чарт новинка — мультиплеерная песочница с масштабными битвами, строительством и выживанием Myth of Empires от Angela Game, появившаяся в раннем доступе 18 ноября. Игра получила более 5,5 тыс. обзоров и имеет рейтинг 77 %. За последние сутки пик онлайна достиг 43 914 пользователей — этот показатель остаётся максимальным. Покупатели сравнивают её с Conan Exiles, Rust и ARK: Survival Evolved, хвалят за интересные механики и затягивающий геймплей.

Топ-10 продуктов по выручке (22–28 ноября):

Farming Simulator 22; Battlefield 2042; Cyberpunk 2077; Red Dead Redemption 2; Valve Index VR Kit; Forza Horizon 5; Horizon: Zero Dawn Complete Edition; Red Dead Redemption 2 (другое издание); FIFA 22; Myth of Empires.

27 ноября Steam обновил рекорд посещаемости: в какой-то момент онлайн находились более 27,1 млн человек (вчера этот показатель вырос до 27 384 959).



