Руководитель разработки Scalebound объяснил отмену игры неопытностью команды и извинился перед Microsoft

Руководитель разработки Scalebound объяснил отмену игры неопытностью команды и извинился перед Microsoft

Режиссёр отменённого фэнтезийного ролевого экшена Scalebound Хидеки Камия (Hideki Kamiya) в недавнем интервью YouTube-каналу Cutscenes в очередной раз прокомментировал сложившуюся с игрой ситуацию.

Источник изображения: Microsoft

Напомним, Scalebound анонсировали на E3 2014 для Xbox One, а на E3 2016 к списку целевых платформ добавилась PC. Релиз планировался в 2017-м, но в январе того года Microsoft объявила о прекращении разработки.

Камия начал с того, что Microsoft возлагала на PlatinumGames большие надежды, а в студии стремились сделать высококлассную игру и совершить прорыв в плане графики (по крайней мере, для себя).

С антуражем Scalebound команде помог определиться детский опыт Камии: в юном возрасте будущий гейм-дизайнер увлекался фэнтезийными мирами (с мечами, магией и драконами) и играми вроде Sorcerian и Hydlide.

По словам Камии, PlatinumGames оказалась чересчур неопытной, чтобы справиться со сложностями производства. В частности, студия работала в незнакомой обстановке и с не рассчитанным на онлайн-функции Unreal Engine.

«Я прошу прощения у геймеров, ждавших игру, и особенно у Microsoft, которая поверила в нас как в деловых партнёров. Хочу извиниться с позиции как творца, так и сотрудника PlatinumGames», — поделился Камия.

Примечательно, что Камия уже не первый раз открыто сожалеет о случившемся со Scalebound. В июне 2017 года разработчик извинялся перед геймерами и всеми причастными к проекту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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