Студия Vicarious Visions стала частью Blizzard и больше не будет заниматься собственными играми

Студия Vicarious Visions стала частью Blizzard и больше не будет заниматься собственными играми

Activision Blizzard объявила о том, что студия Vicarious Visions была поглощена Blizzard Entertainment. В дальнейшем команда создателей Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 и Crash Bandicoot N. Sane Trilogy больше не будет делать игры в качестве ведущего разработчика. Сотрудники просто станут частью Blizzard.

В заявлении Activision Blizzard сказано, что команда Vicarious Visions, состоящая примерно из 200 человек, полностью посвятит себя поддержке существующих и будущих игр Blizzard Entertainment.

«После сотрудничества с Vicarious Visions и установления хороших отношений Blizzard поняла, что у [Vicarious Visions] есть возможность оказать долгосрочную поддержку», — объяснил представитель Activision Blizzard. Он отказался уточнить, над чем команда работает с Blizzard Entertainment и как долго.

В рамках слияния глава студии Vicarious Visions Джен Онил (Jen Oneal) была повышена до исполнительного вице-президента по разработке Blizzard Entertainment. Теперь она будет подчиняться непосредственно президенту компании Дж. Аллену Брэку (J. Allen Brack). Главой команды Vicarious Visions вместо Онил станет Саймон Эбейер (Simon Ebejer), ранее занимавший должность главного операционного директора студии.

Студия Vicarious Visions стала частью Blizzard и больше не будет заниматься собственными играми

Vicarious Visions была приобретена Activision Blizzard в 2005 году и с тех пор работала над многими крупными франшизами издателя, включая Guitar Hero, Spider-Man, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Destiny, Skylanders и Call of Duty.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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