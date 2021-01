Слухи: вместо королевской битвы в Halo Infinite будет расширенный режим Big Team Battle

Как рассказал проверенный инсайдер Klobrille, в предстоящем научно-фантастическом шутере Halo Infinite не будет режима королевской битвы. Вместо него ожидается так называемый Big Team Battle 2.0 — обновлённая версия масштабного сражения двух команд.

В последние несколько месяцев ходило немало слухов о том, что Halo Infinite предложит режим королевской битвы, но, согласно студии-разработчику 343 Industries, они были беспочвенные. По словам Klobrille, вместо опровергнутого Battle Royale, шутер предложит Big Team Battle 2.0. Режим включит в себя систему отрядов, масштабные сражения на технике, поставки контейнеров снабжения, «Вепрей» и «Скорпионов» на транспортнике «Пеликан» и другие элементы.

Также, по словам инсайдера, инструментарий редактора карт «Кузница» (Forge) будет сильно расширен в Halo Infinite. Так что, если игроки захотят режим королевской битвы, они смогут в том или ином виде создать его сами.

Halo once was a series about setting trends, not following them. The fact 343 tries to go back to this principle is a good thing.

Forge will be MASSIVELY expanded on in Halo Infinite. I’m sure if players would want to see a Halo Battle Royale mode, players could just create it.

— Klobrille (@klobrille) January 11, 2021