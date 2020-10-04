Эксклюзивность закончилась: режим Special Ops Survival в CoD: Modern Warfare стал доступен на Xbox и ПК

После почти года эксклюзивности для PS4 игровой режим Special Ops Survival из Call of Duty: Modern Warfare наконец-то добрался до Xbox One и ПК. Что ж, вовремя: вот-вот выйдет следующая часть сериала.

Напомним: с выходом в 2019 году перезапуска Call of Duty: Modern Warfare был представлен и совершенно новый кооперативный режим для серии под названием Special Ops Survival, который оставался эксклюзивным для PS4 в течение года. Сегодня эксклюзивность закончилась, и все владельцы ПК и Xbox One получили к нему доступ.

В текущем поколении консолей Sony и Activision тесно сотрудничали в рамках Call of Duty. Большинство проектов Call of Duty за последние шесть лет выпускались с тем или иным эксклюзивным контентом или привилегиями для владельцев PS4, что было призвано стимулировать поклонников шутера предпочитать PS4 другим платформам.

В прошлом году, всего за несколько недель до запуска игры, Activision и Infinity Ward официально представили Special Ops Survival в качестве нового совместного режима для 4 игроков в Modern Warfare: в нём требовалось выживать под напором всё новых волн врагов. С момента запуска были добавлены различные карты и сценарии, но режим оставался эксклюзивом PS4.

Впрочем, Special Ops Survival не получил положительных отзывов в СМИ , а большинство критиков назвали его одной из самых слабых сторон шутера. Но те поклонники Call of Duty: Modern Warfare на ПК и Xbox, которые хотели оценить его сами, теперь получили такую возможность.

Партнёрство между Sony и Activision продолжится и в предстоящей Call of Duty: Black Ops Cold War. Например, все владельцы PS4 смогут принять участие в открытом бета-тестировании раньше остальных. Ожидается, что в игре будет и другой эксклюзивный контент для PlayStation. Шутер выпустят 13 ноября на ПК, Xbox One и PS4 с возможностью обновления до версий для PS5 или Xbox Series соответственно. За предзаказ пользователи получат доступ к бета-тестированию многопользовательского режима и комплект Woods Operator Pack.



