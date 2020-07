Видео: как Ori and the Will of the Wisps будет выглядеть на Xbox Series X в 120 кадров/с

Корпорация Microsoft и студия Moon показали, какие улучшения получит приключенческий экшен-платформер Ori and the Will of the Wisps на консоли следующего поколения Xbox Series X.

Версия Ori and the Will of the Wisps будет работать в разрешении 4K при частоте 120 кадров/с. Также на Xbox Series X разработчик использует аудиотехнологию премиум-класса, чтобы улучшить звучание и музыку игры. Обновление выйдет позже в этом году. Moon Studios наглядно показала изменения изображения проекта в трейлере, который вы можете посмотреть ниже.

Ori and the Will of the Wisps вышла в марте этого года на ПК и Xbox One. Красивый двухмерный приключенческий экшен-платформер испытывал технические проблемы на запуске, особенно на консоли, но обновления исправили многие из них.