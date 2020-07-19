В Microsoft Flight Simulator вы сможете продавать свой контент

Студия Asobo объявила о том, что Microsoft Flight Simulator будет содержать встроенную площадку для покупки и продажи пользовательского контента. Для последнего игрокам необходимо подать заявку и получить одобрение разработчиков. После утверждения и публикации контента вы автоматически будете получать платежи за каждую продажу.

«Мы твердо верим, что новая встроенная торговая площадка предоставит вам прекрасную возможность привлечь больше клиентов, чем вы можете достичь сегодня, — сказала Asobo Studio. — Наши цели и стремления с Microsoft Flight Simulator — дальнейшее развитие успеха FSX, которая была продана миллионами копий, и чтобы ещё больше людей играли в симулятор на ПК благодаря Xbox Game Pass».

Площадка позволит игрокам покупать контент даже не выходя из симулятора, что повышает удобство процедуры. Рынок будет работать по модели агентства. Это означает, что вы, как создатель контента, будете сами устанавливать стоимость каждой вашей позиции. Кроме того, вы сможете продавать свои творения и на других площадках, если захотите.

Чтобы стать продавцом, вам нужно подать заявку на официальном сайте Microsoft .

Напомним, что Microsoft Flight Simulator выйдет 18 августа на ПК, а на Xbox One — до конца года. Поскольку её издателем является Xbox Game Studios, игра сразу же поступит в каталог сервиса Xbox Game Pass. В настоящее время также проводится закрытое альфа-тестирование симулятора, а с 30 июля начнётся «бета».



