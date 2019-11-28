PlayStation 5 и Xbox Scarlett могут получить скоростной твердотельный кеш наподобие Optane

Компании Sony и Microsoft могут использовать в своих консолях следующего поколения связки из твердотельных накопителей и скоростного кеша наподобие Intel Optane. Это позволило бы применять менее быстрые и более дешёвые накопители, но при этом всё равно получить весьма высокую скорость работы с данными.

Слухи о том, что консоли PlayStation 5 и Xbox Scarlett получат скоростные твердотельные накопители, появились уже довольно давно. Поскольку в основе новых консолей будут лежать процессоры AMD с архитектурой Zen 2, которые изначально поддерживают стандарт PCIe 4.0, то слухи сходились на том, что и SSD в новых консолях будут подключаться через данный интерфейс.

Однако твердотельные накопители с PCIe 4.0 довольно дорогие, поэтому ресурс TweakTown предполагает, что для уменьшения себестоимости консолей Sony и Microsoft могут использовать менее быстрые накопители PCIe 3.0 NVMe или даже SATA. Это всё равно обеспечит значительный прирост скорости по сравнению с жёсткими дисками в актуальных консолях. А чтобы прирост был действительно значительным, новые консоли могут получить дополнительные кеш-накопители наподобие Intel Optane.

В пользу этой теории говорит тот факт, что Sony сама как раз и разрабатывает флеш-память типа ReRAM, которая характеризуется очень высокой скоростью записи и чтения данных. Данная память может работать как Optane, храня в себе наиболее часто используемые файлы и блоки данных, и быстро передавать их CPU или GPU. С таким кешем Sony сможет обеспечить практически мгновенную загрузку игр не то что с накопителями с PCIe 3.0, но и с SATA.

Что касается Microsoft , то она также, возможно, использует некий скоростной кеш на базе флеш-памяти. Недавно компания подтвердила, что применяет твердотельный накопитель Xbox Scarlett в качестве виртуальной видеопамяти. И как раз твердотельный кеш вроде Optane или ReRAM способны успешно дополнять системную память для повышения производительности.

Ещё есть вариант, что в новых консолях будет использоваться многоуровневая подсистема памяти, состоящая не только из твердотельного кеша и SSD, но ещё и из жёсткого диска. Например, в новых консолях может быть установлен 1–2 Тбайт жёсткий диск, твердотельный накопитель NVMe объёмом до 256 Гбайт и быстрый кеш наподобие ReRAM или Optane. И всё это будет объединено в единую систему силами технологии AMD StoreMI.

Но всё это пока что не больше чем домыслы, и как на самом деле будет устроено хранилище данных в консолях нового поколения, мы узнаем позже, либо ближе к их выходу, либо после него.



