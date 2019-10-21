NPD Group: в сентябре и на протяжении всего года Nintendo Switch продавалась лучше Xbox One и PS4

Пока Microsoft и Sony готовятся к выпуску консолей следующего поколения, Nintendo только разгоняется. На территории Соединённых Штатов Америки Nintendo Switch продалась лучше всех систем в сентябре, следует из данных аналитической компании NPD Group.

«Nintendo Switch стала самой продаваемой платформой сентября и остаётся самой продаваемой платформой 2019 года», — сказал аналитик NPD Group Мэт Пискателла (Mat Piscatella).

Nintendo Switch дебютировала в 2017 году и пока находится в начале своего цикла. Nintendo также выпустила Nintendo Switch Lite 20 сентября, что дало толчок продажам платформы. Недавно компания заявила, что в Европе было продано свыше 10 миллионов систем.

PlayStation 4 и Xbox One, между тем, обе запущены в ноябре 2013 года. И Sony, и Microsoft подтвердили, что старт следующего поколения консолей состоится в конце 2020 года. Как и следовало ожидать, это привело к снижению спроса на текущие устройства.

«Расходы на консоли в сентябре 2019 года упали на 22 % по сравнению с прошлым годом, до $240 миллионов, — сказал Пискателла. — В годовом исчислении расходы на консоли снизились на 21 % по сравнению с прошлым годом, до $1,9 миллиарда. Nintendo Switch является единственной платформой с ростом продаж как в сентябре, так и в текущем году».

В категории аксессуаров также наблюдалось снижение расходов. «Общие расходы на аксессуары и игровые карты в сентябре 2019 года упали на 7 % по сравнению с прошлым годом, до $306 миллионов, — сказал Пискателла. — В годовом исчислении продажи аксессуаров и игровых карт упали на 2 % по сравнению с прошлым годом, до $2,6 миллиарда».

Но, по крайней мере, у amiibo всё хорошо. «Продажи интерактивных игрушек подскочили более чем в восемь раз по сравнению с сентябрём 2018 года, — сказал Пискателла. — [Это было] обусловлено ростом продаж Smash Bros. Series 1 amiibo и Link’s Awakening Series 1 amiibo».



