Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра
1 октября на iOS и Android вышел мобильный шутер Call of Duty: Mobile. Игру от Activision выпустила китайская корпорация Tencent, а за разработкой стояла студия TiMi Studios, создавшая мобильный PUBG, пишут
Запуск COD: Mobile признали самым успешным в истории — за первую неделю ее скачали более 100 млн раз. Для сравнения, у PUBG аналогичный показатель составил 28 млн загрузок — хотя релиз и был ограничен территориально.
AIN.UA коротко рассказывает, как устроен новый мобильный хит.
Тут два мультиплеерных режима
В COD: Mobile нет сюжетной линии, зато есть два мультиплеерных режима. Первый — традиционный для серии COD, в нем соревнуются команды до 10 человек. Есть разные вариации:
- Team Deathmatch — нужно уничтожить всех игроков команды соперника.
- Free-for-all — каждый играет сам за себя (максимум — 8 игроков).
- Domination — нужно захватывать и удерживать флаги, набирая очки.
- Hardpoint — нужно захватить и удержать точку, чья локация меняется.
- Frontline — игра начинается на базе, нужно уничтожить команду соперника.
Второй мультиплеерный вариант — более привычная королевская битва на 100 человек, где можно выживать в одиночку, вдвоем или в команде из четырех героев. Со временем разработчики обещают добавить и третий мультиплеерный режим.
Есть много знакомого контента
В игре участвуют как реальные люди, так и боты.
На старте доступны 8 карт, все они знакомы по предыдущим играм Activision:
- Crash — Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Crossfire — Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Killhouse — Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Firing Range — Call of Duty: Black Ops;
- Hijacked — Call of Duty: Black Ops;
- Nuketown — Call of Duty: Black Ops;
- Standoff — Call of Duty: Black Ops 2.
По локациям можно перемещаться на водном или наземном транспорте. Еще на картах размещаются боссы, которые охраняют точки с вызовом воздушной поддержки.
Герои тоже знакомы по предыдущим частям серии:
- Alex Mason — Call of Duty: Black Ops;
- David «Section» Mason — Call of Duty: Black Ops 2;
- Thomas A. Merrick — Call of Duty: Ghosts;
- John «Soap» MacTavish — Call of Duty 4: Modern Warfare;
- John Price — Call of Duty 4: Modern Warfare;
- Simon «Ghost» Riley— Call of Duty: Modern Warfare 2.
Можно прокачиваться и выбирать специализацию
В игре шесть классов:
- Клоун — отвлекает врагов и может запустить бомбу, которая притягивает к точке взрыва зомби
- Защитник — способен усилить защиту команды от всех видов урона кроме пуль;
- Механик — умеет вызывать вспомогательный дрон и обеспечить дополнительную видимость в транспорте;
- Медик — может размещать медицинскую станцию для восстановления здоровья;
- Ниндзя — тихо передвигается и может перемещаться при помощи гарпуна;
- Разведчик — распознает врагов на карте и может показать их свежие следы.
За своим героем можно закрепить до трех «перков» — это умение, которые в активном или пассивном режиме дают бонусы.
Например, перк Ghost прячет пользователя от дронов соперника. А перк Fast Recover обеспечивает быстрое лечение. Использование разных комбинаций позволяет адаптировать стиль игры под свои нужды.
Также вы собираете инвентарь своего персонажа. Оружие можно кастомизировать по ходу прогресса и перехода на новые уровни. Есть как огнестрельное оружие, так и гранаты
Миссии и набор опыта обеспечивает бесплатный «сезонный билет». Чтобы получать больше опыта и премиальных миссий, можно купить «премиум билет».
Местная валюта — так называемые очки COD, кроме заработка в миссиях их можно купить за деньги. Еще один способ потратить COD — лутбоксы. В них можно найти уникальные скины на оружие.
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12.10.2019 00:09