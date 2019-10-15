Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра

1 октября на iOS и Android вышел мобильный шутер Call of Duty: Mobile. Игру от Activision выпустила китайская корпорация Tencent, а за разработкой стояла студия TiMi Studios, создавшая мобильный PUBG, пишут AIN.UA.

Запуск COD: Mobile признали самым успешным в истории — за первую неделю ее скачали более 100 млн раз. Для сравнения, у PUBG аналогичный показатель составил 28 млн загрузок — хотя релиз и был ограничен территориально.

AIN.UA коротко рассказывает, как устроен новый мобильный хит.

Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра

Тут два мультиплеерных режима

В COD: Mobile нет сюжетной линии, зато есть два мультиплеерных режима. Первый — традиционный для серии COD, в нем соревнуются команды до 10 человек. Есть разные вариации:

  • Team Deathmatch — нужно уничтожить всех игроков команды соперника.
  • Free-for-all — каждый играет сам за себя (максимум — 8 игроков).
  • Domination — нужно захватывать и удерживать флаги, набирая очки.
  • Hardpoint — нужно захватить и удержать точку, чья локация меняется.
  • Frontline — игра начинается на базе, нужно уничтожить команду соперника.

Второй мультиплеерный вариант — более привычная королевская битва на 100 человек, где можно выживать в одиночку, вдвоем или в команде из четырех героев. Со временем разработчики обещают добавить и третий мультиплеерный режим.

Есть много знакомого контента

В игре участвуют как реальные люди, так и боты.

На старте доступны 8 карт, все они знакомы по предыдущим играм Activision:

  • CrashCall of Duty 4: Modern Warfare;
  • CrossfireCall of Duty 4: Modern Warfare;
  • KillhouseCall of Duty 4: Modern Warfare;
  • Firing RangeCall of Duty: Black Ops;
  • HijackedCall of Duty: Black Ops;
  • NuketownCall of Duty: Black Ops;
  • StandoffCall of Duty: Black Ops 2.

По локациям можно перемещаться на водном или наземном транспорте. Еще на картах размещаются боссы, которые охраняют точки с вызовом воздушной поддержки.

Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра

Герои тоже знакомы по предыдущим частям серии:

  • Alex MasonCall of Duty: Black Ops;
  • David «Section» MasonCall of Duty: Black Ops 2;
  • Thomas A. MerrickCall of Duty: Ghosts;
  • John «Soap» MacTavishCall of Duty 4: Modern Warfare;
  • John PriceCall of Duty 4: Modern Warfare;
  • Simon «Ghost» RileyCall of Duty: Modern Warfare 2.

Можно прокачиваться и выбирать специализацию

В игре шесть классов:

  • Клоун — отвлекает врагов и может запустить бомбу, которая притягивает к точке взрыва зомби
  • Защитник — способен усилить защиту команды от всех видов урона кроме пуль;
  • Механик — умеет вызывать вспомогательный дрон и обеспечить дополнительную видимость в транспорте;
  • Медик — может размещать медицинскую станцию для восстановления здоровья;
  • Ниндзя — тихо передвигается и может перемещаться при помощи гарпуна;
  • Разведчик — распознает врагов на карте и может показать их свежие следы.

За своим героем можно закрепить до трех «перков» — это умение, которые в активном или пассивном режиме дают бонусы.

Например, перк Ghost прячет пользователя от дронов соперника. А перк Fast Recover обеспечивает быстрое лечение. Использование разных комбинаций позволяет адаптировать стиль игры под свои нужды.

Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра

Также вы собираете инвентарь своего персонажа. Оружие можно кастомизировать по ходу прогресса и перехода на новые уровни. Есть как огнестрельное оружие, так и гранаты

Миссии и набор опыта обеспечивает бесплатный «сезонный билет». Чтобы получать больше опыта и премиальных миссий, можно купить «премиум билет».

Местная валюта — так называемые очки COD, кроме заработка в миссиях их можно купить за деньги. Еще один способ потратить COD — лутбоксы. В них можно найти уникальные скины на оружие.


Михаил Сапитон, AIN

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