Call of Duty: Mobile получила 100 млн загрузок за неделю. Что это за игра

1 октября на iOS и Android вышел мобильный шутер Call of Duty: Mobile. Игру от Activision выпустила китайская корпорация Tencent, а за разработкой стояла студия TiMi Studios, создавшая мобильный PUBG, пишут AIN.UA .

Запуск COD: Mobile признали самым успешным в истории — за первую неделю ее скачали более 100 млн раз. Для сравнения, у PUBG аналогичный показатель составил 28 млн загрузок — хотя релиз и был ограничен территориально.

AIN.UA коротко рассказывает, как устроен новый мобильный хит.

Тут два мультиплеерных режима

В COD: Mobile нет сюжетной линии, зато есть два мультиплеерных режима. Первый — традиционный для серии COD, в нем соревнуются команды до 10 человек. Есть разные вариации:

Team Deathmatch — нужно уничтожить всех игроков команды соперника.

— нужно уничтожить всех игроков команды соперника. Free-for-all — каждый играет сам за себя (максимум — 8 игроков).

— каждый играет сам за себя (максимум — 8 игроков). Domination — нужно захватывать и удерживать флаги, набирая очки.

— нужно захватывать и удерживать флаги, набирая очки. Hardpoint — нужно захватить и удержать точку, чья локация меняется.

— нужно захватить и удержать точку, чья локация меняется. Frontline — игра начинается на базе, нужно уничтожить команду соперника.

Второй мультиплеерный вариант — более привычная королевская битва на 100 человек, где можно выживать в одиночку, вдвоем или в команде из четырех героев. Со временем разработчики обещают добавить и третий мультиплеерный режим.

Есть много знакомого контента

В игре участвуют как реальные люди, так и боты.

На старте доступны 8 карт, все они знакомы по предыдущим играм Activision:

Crash — Call of Duty 4: Modern Warfare;

— Call of Duty 4: Modern Warfare; Crossfire — Call of Duty 4: Modern Warfare;

— Call of Duty 4: Modern Warfare; Killhouse — Call of Duty 4: Modern Warfare;

— Call of Duty 4: Modern Warfare; Firing Range — Call of Duty: Black Ops;

— Call of Duty: Black Ops; Hijacked — Call of Duty: Black Ops;

— Call of Duty: Black Ops; Nuketown — Call of Duty: Black Ops;

— Call of Duty: Black Ops; Standoff — Call of Duty: Black Ops 2.

По локациям можно перемещаться на водном или наземном транспорте. Еще на картах размещаются боссы, которые охраняют точки с вызовом воздушной поддержки.

Герои тоже знакомы по предыдущим частям серии:

Alex Mason — Call of Duty: Black Ops;

— Call of Duty: Black Ops; David «Section» Mason — Call of Duty: Black Ops 2;

— Call of Duty: Black Ops 2; Thomas A. Merrick — Call of Duty: Ghosts;

— Call of Duty: Ghosts; John «Soap» MacTavish — Call of Duty 4: Modern Warfare;

— Call of Duty 4: Modern Warfare; John Price — Call of Duty 4: Modern Warfare;

— Call of Duty 4: Modern Warfare; Simon «Ghost» Riley— Call of Duty: Modern Warfare 2.

Можно прокачиваться и выбирать специализацию

В игре шесть классов:

Клоун — отвлекает врагов и может запустить бомбу, которая притягивает к точке взрыва зомби

— отвлекает врагов и может запустить бомбу, которая притягивает к точке взрыва зомби Защитник — способен усилить защиту команды от всех видов урона кроме пуль;

— способен усилить защиту команды от всех видов урона кроме пуль; Механик — умеет вызывать вспомогательный дрон и обеспечить дополнительную видимость в транспорте;

— умеет вызывать вспомогательный дрон и обеспечить дополнительную видимость в транспорте; Медик — может размещать медицинскую станцию для восстановления здоровья;

— может размещать медицинскую станцию для восстановления здоровья; Ниндзя — тихо передвигается и может перемещаться при помощи гарпуна;

— тихо передвигается и может перемещаться при помощи гарпуна; Разведчик — распознает врагов на карте и может показать их свежие следы.

За своим героем можно закрепить до трех «перков» — это умение, которые в активном или пассивном режиме дают бонусы.

Например, перк Ghost прячет пользователя от дронов соперника. А перк Fast Recover обеспечивает быстрое лечение. Использование разных комбинаций позволяет адаптировать стиль игры под свои нужды.

Также вы собираете инвентарь своего персонажа. Оружие можно кастомизировать по ходу прогресса и перехода на новые уровни. Есть как огнестрельное оружие, так и гранаты

Миссии и набор опыта обеспечивает бесплатный «сезонный билет». Чтобы получать больше опыта и премиальных миссий, можно купить «премиум билет».

Местная валюта — так называемые очки COD, кроме заработка в миссиях их можно купить за деньги. Еще один способ потратить COD — лутбоксы. В них можно найти уникальные скины на оружие.