Глава Xbox: у будущей консоли Project Scarlett будет дисковод

Во время презентации на открытии конференции E3 2019 компания Microsoft сделала предварительный анонс своей будущей игровой консоли с кодовым именем Project Scarlett. Платформа получит специальную высокопроизводительную однокристальную систему, призванную обеспечить новые игровые возможности в области производительности, графики, освещения, визуальных эффектов и звукового погружения. Этот 7-нм чип будет включать ядра ЦП на базе архитектуры Zen 2 (используется в процессорах AMD Ryzen 3000) и блоки ГП Navi на основе новой архитектуры RDNA (Radeon RX 5000), которая среди прочего поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей.

Исполнительный вице-президент игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) на презентации отметил, что Project Scarlett будет рассчитана на исполнение игр с частотой до 120 кадров/с, поддерживать переменную частоту обновления (FreeSync) и разрешения до 8K, будет отличаться низкими задержками ввода, получит скоростной твердотельный накопитель следующего поколения и память GDDR6 с высокой пропускной способностью. В рамках обновлённого режима обратной совместимости система сможет исполнять тысячи игр всех четырёх поколений Xbox, причём они будут выглядеть ещё лучше. Project Scarlett выйдет в конце 2020 года.

После презентации господин Спенсер поговорил с журналистами GamesIndustry.biz и подтвердил, что Microsoft стремится предоставлять игрокам широкие возможности выбора в рамках всех её услуг и служб. И этот подход будет распространяться на Project Scarlett.

«Да, физические диски будут частью нашего будущего, — подчеркнул он. — Мы хорошо видим, что что всё больше и больше игроков покупают игры в цифровом виде. Во многих случаях это упрощает жизнь: прежде всего, не нужно подходить к консоли и вставлять диск, все игры уже установлены на накопителе, и это удобно. Но мы видим, что некоторые люди всё ещё предпочитают покупать диски.

Так что даже когда мы выпускаем такие продукты, как Xbox One S All-Digital Edition, которая не имеет дисковода, мы ясно даём понять в названии, о чём идёт речь. Мы не хотим никого запутать: если у вас есть библиотека дисков или если вы хотите приобретать контент на физических носителях, то следует приобретать Xbox One S, а не Xbox One S All-Digital— именно поэтому мы назвали её таким именем, и да, я в курсе, что аббревиатура звучит SAD (букв. — «грустно»). Мы хотим дать людям выбор, и сейчас миллионы людей любят покупать игры на физических носителях».

Доступная консоль Xbox One S All-Digital Edition не имеет оптического привода

Во время предварительного анонса PlayStation 5 компания Sony тоже пообещала не отказываться от физических носителей. Что ж: полностью цифровое будущее пока откладывается минимум ещё на одно поколение консолей. Впрочем, с учётом активного продвижения потоковых игровых служб само будущее специализированных игровых консолей к концу следующего цикла может оказаться туманным. Microsoft на E3 2019 провела очередную демонстрацию xCloud и представила потоковый режим работы Xbox One.

Но пока новости о сохранении дисковода наверняка станут облегчением для розничных магазинов, торгующих физическими играми, несмотря на то, что облачные услуги и различные цифровые подписки вроде Xbox Game Pass для ПК явно доминируют среди главных тем текущей E3. Да и продажи игр в цифровом формате быстро и неуклонно растут.