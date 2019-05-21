Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation

На днях Sony весьма неожиданно сообщила о достижении соглашения с главным конкурентом на игровом рынке — корпорацией Microsoft . Обе компании будут совместно развивать облачные игры (как считается, причиной этого стала опасность, вызванная желанием Google вырваться на игровой рынок при помощи Stadia). Некоторые онлайн-сервисы PlayStation переедут на облачную платформу Azure. Это произошло после того, как PlayStation потратила семь лет на разработку собственного сервиса потоковых игр, пользующегося ограниченным успехом. Возможно, никто не был более потрясён новостью, чем сотрудники подразделения PlayStation (Sony Interactive Entertainment, SIE), которые почти два десятилетия эффективно боролись с американским программным гигантом на рынке игровых консолей, оценивающемся в $38 млрд.

Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио практически без участия подразделения PlayStation. Сотрудники игрового подразделения были застигнуты врасплох новостями. Сообщается, что менеджерам пришлось успокаивать работников и заверять их, что на планы, касающиеся PlayStation 5, это не повлияет. Этот трудный момент является частью болезненного урока, с которым Sony и многие другие технологические компании сталкиваются. Ведущие мировые поставщики облачных услуг становятся всё более влиятельными, и если компания не тратит миллиарды долларов в год на центры обработки данных, серверы и сетевое оборудование, она просто не может идти в ногу со временем.

Быстрый рост скорости интернет-соединения, развитие сети ЦОД и технологий машинного обучения, делают всё более реальной концепцию удалённых игр, не нуждающихся в специализированной локальной игровой машине. Это угроза для PlayStation, которая приносит треть прибыли Sony. Microsoft Xbox сталкивается с аналогичными рисками, но у программного гиганта есть второй по величине в мире облачный сервис, поэтому у компании имеется стратегический ответ. Другие ведущие облачные провайдеры, Google и Amazon, создают свои облачные игровые службы.

Понимая, что собственный облачный сервис не справится с полноценной конкуренцией, исполнительной директор Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) был вынужден пойти на сотрудничество с застарелым врагом. «Sony чувствует угрозу со стороны новой тенденции и могущественной Google, и решила передать задачу наращивания своей сетевой инфраструктуры Microsoft, — сказал стратег Asymmetric Advisors Амир Анварзаде (Amir Anvarzadeh). — Зачем им идти на сотрудничество с врагом, если они не ощущают угрозы?»

Представитель Sony подтвердил, что переговоры с Microsoft начались ещё в прошлом году, но отказался предоставить дополнительную информацию. Во вторник руководители, в том числе, глава PlayStation Джим Райан (Jim Ryan), проинформируют акционеров о новой стратегии во время ежегодного дня инвестора. Этот шаг Sony, к слову, держатели акций уже одобрили, если судить по росту котировок акций на 10 % в пятницу — это самый большой прирост за 1,5 года.

Sony стала первой крупной игровой компанией, которая вышла на рынок потоковых игр после покупки американского стартапа Gaikai в 2012 году за $380 млн. Три года спустя она выпустила службу PlayStation Now, которая позволила запускать исполняемые в облаке игры PS3 на ПК и PS4. С тех пор услуга привлекла 700 тысяч платных подписчиков, а в её каталог вошли проекты PS2 и PS4. Однако жалобы на проблемы с подключением не прекращаются до сих пор, а развёртывание идёт медленно (в, РоSSии, например, служба не доступна до сих пор). «PlayStation Now— очень ограниченная служба», — считает основатель и глава DFC Intelligence Дэвид Коул (David Cole).

PlayStation Network — другая игровая служба, через которую развёртываются обновления, работают облачные сохранения и многопользовательские игры PlayStation 4, — приносит компании массу прибыли. На данный момент она всё ещё находится в ведении другого облачного гиганта: Amazon Web Services. Согласно данным информатора Bloomberg, в прошлом году Sony и Amazon провели переговоры о более тесном сотрудничестве в сфере облачных игр, но не смогли договориться о коммерческих условиях. Это и привело Sony в объятия Microsoft . Отметим, что в настоящее время Amazon разрабатывает собственную потоковую игровую службу.

По словам того же источника, повороту в сторону Microsoft предшествовало несколько ключевых кадровых перестановок в Sony, в том числе перевод некоторых старших руководителей PlayStation Now в другие подразделения. Джон Кодера (John Kodera), который вырос в крупного руководителя, занимаясь развитием сетевых служб, тоже был смещён с должности главы PlayStation в феврале, чуть более года спустя после занятия этого поста.

Ключевой вопрос — кто по-настоящему выиграет от партнёрства? Большинство аналитиков сходятся во мнении, что, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе, это решение даст Sony положительные результаты. Облачные игры ещё не готовы вырваться на рынок. Когда Google представила Stadia в марте, многие участвовавшие в тестировании пользователи сообщали о неудовлетворительных результатах, включая сильные задержки с откликом на действия игрока и периодические падения качества картинки.

По прогнозам IHS Markit, к 2023 году облачные игры будут формировать лишь 2 % доходов отрасли. Вот почему Sony и Microsoft пока делают акцент на традиционные консоли следующего поколения, которые ожидаются в 2020 году. Доступ к экосистеме Azure даёт Sony мощный задел на будущее, когда облачные игры в конечном счёте приведут к отмиранию консолей.

Microsoft может стать ещё бо?льшим выгодополучателем. Подразделение Xbox продолжает выпускать игры и приставки, но в настоящее время всё больше внимания уделяет различным услугам, подпискам и кроссплатформенности. В марте компания анонсировала семейство облачных служб для разработчиков игр и игровых компаний любых размеров. Сотрудничество с Sony делает более вероятным, что Azure, а не Amazon или Google , станет отраслевым стандартом для игровых услуг. «Microsoft — явный победитель, ведь Sony выбрала их технологию, несмотря на прямую конкуренцию на игровом рынке между двумя компаниями», — считает господин Коул.

Некоторые рыночные наблюдатели убеждены, что в долгосрочной перспективе Sony проиграет. В настоящее время она взимает с таких издателей, как Electronic Arts и Capcom, до 30 % доходов от продажи игр для PlayStation. Но если потоковые службы станут нормой, ей придётся бороться с самой Microsoft , платя при этом конкуренту за доступ к облачной инфраструктуре. Это может поставить Sony в сложные условия. «Данная сделка поднимает серьёзные вопросы о будущем доминировании», — полагает Амир Анварзаде.

По словам Пирса Хардинга-Роллса (Piers Harding-Rolls), руководителя отдела исследования рынка игр в IHS Markit, независимо от того, когда облачные игры станут повседневной реальностью, акцент на эксклюзивы по-прежнему будет иметь решающее значение для Sony. Подобно тому, как Netflix борется с Prime Video, полагаясь на Amazon в облачном хостинге, или как Apple конкурирует с Samsung Electronics, покупая её компоненты, основная стратегия Sony по усилению эксклюзивных предложений останется неизменной.

Кстати, не вполне ясна пока и реакция антимонопольных служб на объединение двух из трёх игроков на рынке консолей в деле разработки ключевой технологии, особенно с учётом того, что Microsoft сейчас — крупнейшая в мире компания по своей рыночной стоимости.



