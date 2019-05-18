Microsoft и Sony объединяются ради игр
Как говорится в сообщении на новостном портале Microsoft, компания предоставит мощности своей облачной платформы Azure для игровых и стриминговых сервисов Sony. В рамках партнерства обе корпорации обменяются опытом для оптимизации как «изнанки» всех подобных сайтов, так и конечных продуктов. Помимо этого, анонсировано создание улучшенных средств разработки, инструментов для творчества и производства контента.
Значительная часть меморандума о сотрудничестве содержит информацию о планах по совместной работе в ряде других сфер: разработках искусственного интеллекта, а также производстве полупроводниковых устройств, в частности светочувствительных матриц. Одним из направлений этой деятельности станет использование высокотехнологичных камер Sony в продуктах Azure AI.
По мнению ряда аналитиков, «примирение» давних врагов может быть спровоцировано грядущим полноценным запуском сервиса Google Stadia, который, среди прочего, позволит, не задумываясь о мощности своего устройства, играть на нем в самые разные игры. Другие крупные игроки рынка пока никак не ответили ни Google ни Microsoft с Sony. Например, Apple Arcade пока не подразумевает трансляции игр с сервера на устройство, а является лишь специфическим аналогом площадок Steam, Xbox Live и PlayStation Network.
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14.05.2019 20:53