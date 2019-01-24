Apple iPod формально стал игровой консолью

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) недавно одобрило заявку на новый товарный знак Apple под названием «iPod touch» с международным классом 28 (устройства для электронных игр и портативные игровые приставки).

iPod touch

С 2008 года iPod touch попадал под категорию «Аудиовизуальное и информационное оборудование», теперь же аппарат будет использоваться и как игровая консоль.

«Геймификацию» плеера подтверждает и добавление скриншота обзорной страницы iPod touch на сайте компании, в разделе «Игры». iPod touch с момента запуска позиционировался в качестве карманной игровой консоли. Почему Apple ранее не расширила товарный знак остается неизвестным. Возможно, это лишь маркетинговый ход для нынешней модели.

iPod touch Game

Производитель ещё не поделился подробностями о своем iPod touch 7-го поколения. Считается, что аппарат получит минимальные обновления с точки зрения технических характеристик, с целью сохранить цену на доступном уровне.


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Apple iPod формально стал игровой консольюApple iPod формально стал игровой консолью
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