Apple iPod формально стал игровой консолью

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) недавно одобрило заявку на новый товарный знак Apple под названием « iPod touch» с международным классом 28 (устройства для электронных игр и портативные игровые приставки).

С 2008 года iPod touch попадал под категорию «Аудиовизуальное и информационное оборудование», теперь же аппарат будет использоваться и как игровая консоль.

«Геймификацию» плеера подтверждает и добавление скриншота обзорной страницы iPod touch на сайте компании, в разделе «Игры». iPod touch с момента запуска позиционировался в качестве карманной игровой консоли. Почему Apple ранее не расширила товарный знак остается неизвестным. Возможно, это лишь маркетинговый ход для нынешней модели.