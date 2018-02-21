Microsoft Flight Simulator ворует пароли у пиратов

Компания Flight Sim Labs, разрабатывающая различные дополнения и сервисы для авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, начала использовать необычный способ борьбы с пиратством, который заключён в интеграции в установщик специального вредоносного кода, – сообщает ресурс Motherboard.

Microsoft Flight Simulator

Таким образом, использование пиратского ПО приводит к краже паролей из браузера Chrome у правонарушителей. Первым это заметил основатель Fidus Information Security Эндрю Мабитт, который назвал подобный метод одним из самых странных и экстремальных способов защиты DRM.

Microsoft Flight Simulator

В прошедшие выходные пользователь ресурса Reddit заметил странность в установщике дополнения A320X для одной из моделей самолета, который содержит файл text.exe, являющийся ворующим пароли троянским вирусом.

Мабитт сообщил, что text.exe действительно входит в состав установщика FSLabs и подтвердил многочисленные сообщения о его патогенности на онлайн-сканере VirusTotal. Мабитт считает, что встраивание в официальный установочник вируса с целью борьбы с пиратством является «абсолютным безумием».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft добавит в свои приставки поддержку 1440рMicrosoft добавит в свои приставки поддержку 1440р
Microsoft Flight Simulator ворует пароли у пиратовMicrosoft Flight Simulator ворует пароли у пиратов
Видеоигры будут использовать в медицинеВидеоигры будут использовать в медицине
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft добавит в свои приставки поддержку 1440рMicrosoft добавит в свои приставки поддержку 1440р
Microsoft подумывает купить Electronic Arts и ValveMicrosoft подумывает купить Electronic Arts и Valve
Microsoft обновил джойстик Xbox EliteMicrosoft обновил джойстик Xbox Elite
Microsoft выпустит ремастер-версию культовой Age of Empires в HD
Microsoft открыла предзаказ на Xbox One XMicrosoft открыла предзаказ на Xbox One X
Sony закрыла в PlayStation 4 лазейку для пиратовSony закрыла в PlayStation 4 лазейку для пиратов
Microsoft объяснила, почему Xbox One X стоит $499Microsoft объяснила, почему Xbox One X стоит $499
Microsoft перезапускает легендарную Age of Empires. В формате 4К
Microsoft представила консоль Xbox One X и анонсировала игры к нейMicrosoft представила консоль Xbox One X и анонсировала игры к ней
Microsoft троллит Sony и намекает на дату выхода Xbox ScorpioMicrosoft троллит Sony и намекает на дату выхода Xbox Scorpio
Последние новости
Подгружаем последние новости