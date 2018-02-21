Microsoft Flight Simulator ворует пароли у пиратов

Компания Flight Sim Labs, разрабатывающая различные дополнения и сервисы для авиасимулятора Microsoft Flight Simulator, начала использовать необычный способ борьбы с пиратством, который заключён в интеграции в установщик специального вредоносного кода, – сообщает ресурс Motherboard.

Таким образом, использование пиратского ПО приводит к краже паролей из браузера Chrome у правонарушителей. Первым это заметил основатель Fidus Information Security Эндрю Мабитт, который назвал подобный метод одним из самых странных и экстремальных способов защиты DRM.

В прошедшие выходные пользователь ресурса Reddit заметил странность в установщике дополнения A320X для одной из моделей самолета, который содержит файл text.exe, являющийся ворующим пароли троянским вирусом.

Мабитт сообщил, что text.exe действительно входит в состав установщика FSLabs и подтвердил многочисленные сообщения о его патогенности на онлайн-сканере VirusTotal. Мабитт считает, что встраивание в официальный установочник вируса с целью борьбы с пиратством является «абсолютным безумием».