Microsoft выпустит ремастер-версию культовой Age of Empires в HD

Microsoft выпустит ремастер-версию с высоким разрешением культовой исторической стратегии в реальном времени Age of Empires. Definitive Edition с обновленной графикой в разрешении 4K UHD выйдет на ПК 20 февраля и будет стоить $20 в Microsoft Store, пишут AIN.UA .

Релиз приурочен к 20-летию культовой игры. В обновленной версии будет 16 цивилизации из расширения Rise of Rome. Она также получит ряд улучшений, включая:

полностью перерисованные текстуры в 4K UHD-разрешении;

перезаписанный оригинальный саундтрек;

рассказ о кампании для каждой миссии;

улучшенный геймплей;

улучшенные редакторы кампаний и сценариев, которые позволяют любому создавать свои кампании и легко делится ими с другими игроками онлайн.

Microsoft не первой решилась перевыпустить одну из любимых игр 1990-х. Ранее Blizzard выпустила ремастер-версию оригинального Starcraft, которому в этом году тоже исполнится 20 лет.

Немного ранее, в осенью 2016 года, еще одна популярная стратегия реального времени — украинские «Казаки» — тоже пополнилась новой игрой в серии. При этом, хотя «Казаки 3» не ремастер, а полноценная новая игра, разработчики вдохновлялись именно «Европейскими войнами» 2000 года. На их создание в свое время GSC Gameworld вдохновила именно оригинальная Age of Empires.