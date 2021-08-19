Владелец "Сильпо" и "Форы" запускает конкурента "Монобанка"

Группа компаний Fozzy Group (владелец сети магазинов "Сильпо" и "Фора") запускает на базе банка "Восток" интернет-банкинг под брендом "Банк Личный счет".

"Сейчас мы запускаем интернет-банкинг «Банк Личный Счет» и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce", - сообщили изданию dev.ua в компании.

Его клиентам предлагают кредитный лимит в 100 тысяч гривен с льготным периодом до 62 дней, а также безлимитные бонусы за покупки в сети магазинов Fozzy Group. Бонусы начисляются за покупки и ими можно рассчитываться в магазинах "Фора", "Сильпо", Le Silpo, Ringo и агентстве Voyage.

Банк предлагает переводы, платежи и пополнение карты без комиссии. Также пользователи получают возможность бесплатных переводов и платежей и 7% годовых со счетом для накопления на отдельном счете.

Владельцем "Банка Личный счет" является банк "Восток". Разработкой занимается IT-подразделение банка.

Банк "Восток" контролируют владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Вадим Мороховский, глава правления банка, с женой Лией.

Получить карту нового цифрового банка можно в супермаркетах "Сильпо" или в отделениях почтового оператора Justin.

Напомним, что самым известным аналогом "Собственного счета" является проект "Монобанк", работающий на базе Универсал банка. Его создали бывшие менеджеры ПриватБанка после того, как он едва не обанкротился и был национализирован.