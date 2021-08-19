Владелец "Сильпо" и "Форы" запускает конкурента "Монобанка"

Клиентов планируют привлекать более выгодными тарифами.

Владелец "Сильпо" и "Форы" запускает конкурента "Монобанка"
Фото: business-news.kiev.ua

Группа компаний Fozzy Group (владелец сети магазинов "Сильпо" и "Фора") запускает на базе банка "Восток" интернет-банкинг под брендом "Банк Личный счет".

"Сейчас мы запускаем интернет-банкинг «Банк Личный Счет» и разрабатываем много продуктов для логистики и e-commerce", - сообщили изданию dev.ua в компании.

Его клиентам предлагают кредитный лимит в 100 тысяч гривен с льготным периодом до 62 дней, а также безлимитные бонусы за покупки в сети магазинов Fozzy Group. Бонусы начисляются за покупки и ими можно рассчитываться в магазинах "Фора", "Сильпо", Le Silpo, Ringo и агентстве Voyage.

Банк предлагает переводы, платежи и пополнение карты без комиссии. Также пользователи получают возможность бесплатных переводов и платежей и 7% годовых со счетом для накопления на отдельном счете.

Владельцем "Банка Личный счет" является банк "Восток". Разработкой занимается IT-подразделение банка.

Банк "Восток" контролируют владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Вадим Мороховский, глава правления банка, с женой Лией.

Получить карту нового цифрового банка можно в супермаркетах "Сильпо" или в отделениях почтового оператора Justin.

Напомним, что самым известным аналогом "Собственного счета" является проект "Монобанк", работающий на базе Универсал банка. Его создали бывшие менеджеры ПриватБанка после того, как он едва не обанкротился и был национализирован.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Блок рекламы


Похожие новости
В "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентамиВ "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентами
Revolut выходит на туристический рынок. Запускает функцию бронирования путешествийRevolut выходит на туристический рынок. Запускает функцию бронирования путешествий
Китайская литиевая компания Ganfeng Lithium купит конкурента в КанадеКитайская литиевая компания Ganfeng Lithium купит конкурента в Канаде
Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»
Крупнейшая сделка на рынке недвижимости ЕС. Vonovia покупает конкурента Deutsche WohnenКрупнейшая сделка на рынке недвижимости ЕС. Vonovia покупает конкурента Deutsche Wohnen
Tenaris US перезапускает завод по производству бесшовных труб в ПенсильванииTenaris US перезапускает завод по производству бесшовных труб в Пенсильвании
Владелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетикиВладелец IKEA потратит €4 млрд на развитие проектов зелёной энергетики
АТБ запускает собственную платежную карту АТБ-PayАТБ запускает собственную платежную карту АТБ-Pay
Владелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в УкраинуВладелец Glusco объявил о прекращении поставок роSSийского дизеля в Украину
Китайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурентаКитайский стальной гигант Baowu съел еще одного конкурента
Последние новости
Подгружаем последние новости